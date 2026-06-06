Curier Județean

Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false

Ioana Oprean

Publicat

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Tânără de 25 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false

O tânără din Alba a fost prinsă fără permis la volanul unei mașini cu numere false. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 iunie 2026, în jurul orei 17.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe raza localității Petrisat, un autoturism care era condus de o femeie, în vârstă de 25 ani, din comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba.

Din verificări a reieșit că aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, numerele de înmatriculare montate pe autoturism sunt false și aparțin unui alt autoturism.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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