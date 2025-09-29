VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”!

CSM Unirea Alba Iulia, victorie cu Gloria Bistrița la fotbal feminin! Gol superb marcat de Florentina Ancăș pe „Cetate”, în surpriza rundei din SuperLiga feminină!

Formația din Cetatea Marii Uniri a realizat surpriza rundei în SuperLiga feminină, impunându-se cu scorul de 2-1 (1-0), pe teren propriu, în compania echipei Gloria Bistrița

Golurile au fost înscrise de Nicoleta Deca și Florentina Ancăș (reușită superbă), iar Patricia Șerban a redus ecartul în final.

Unirea Alba Iulia venea după 4 insuccese consecutive și a reușit un rezultat de apreciat împotriva formației Gloria Bistrița care traversa o perioadă foarte bună, cu două victorii consecutive care i-a oferit un loc pe podium.

Etapa s-a încheiat cu un meci plin de ocazii și momente tensionate la Alba Iulia. Primul gol a venit după ce Nicoleta Deca a intervenit rapid după ce Alesia Moldovan a apărat șutul Florentinei Ancăș. Gloria a încercat să răspundă de mai multe ori cu șuturi pe poartă, în minutul 32 Corina Colibaba a fost aproape de un egal, dar Sara Câmpean a respins fără probleme. După pauză, Alejandra Sánchez a ratat o lovitură cu capul, dar Florentina Ancăș a reușit un 2-0 cu un șut peste portar. Gloria a redus din diferență prin Patricia Șerban, după o pasă foarte bună a Cristinei Cerescu, dar Unirea a păstrat avantajul și cele 3 puncte au rămas pe Cetate.

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean (cpt.) – Sonia Toma, Idelys Vázquez, Nicoleta Deca, Alejandra Sánchez, Bianca Banciu, Elina Coceanovschi, Melinda Nagy, Lidia Șuveț, Florentina Ancăș, Elena Ruvila. Antrenor: Adrian Lopazan.

Etapa viitoare, „alb-negrele” au deplasare la Olimpia Cluj (duminică, 5 octombrie). Cu 6 puncte, golaveraj 8-11, CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe poziția a șaptea a ierarhiei (penultima)

