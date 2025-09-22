CSM Unirea Alba Iulia, un nou eșec la fotbal feminin, a patra înfrângere la rând pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri

CSM Unirea Alba Iulia a suferit un nou eșec în SuperLiga de fotbal feminin, 1-3 (0-1), în deplasare cu Atletic Olimpia Gherla. Disputa dintre vecinele din ierarhie a contat pentru etapa a cincea a primei scene fotbalistice.

Golul vizitatoarelor conduse de Adrian Lopăzan a fost marcat de Elina Coceanovschi (jucătoare din Republica Moldova), Gruparea din Cetatea Marii Uniri a pierdut al patrulea meci consecutiv și se situează pe penultima poziție, cu 3 puncte (golaveraj 6-10). Gazdele au acumulat 7 puncte și se bat pentru intrarea în play-off (locul 4, Olimpia Cluj, cu un punct mai mult).

Conform FRF, CSM Unirea Alba Iulia a mizat pe Sara Câmpean/cpt. – Claudia Bistrian, Nicoleta Deca, Melinda Nagy, Lidia Șuveț, Sonia Toma, Maria Baciu, Bianca Banciu, Elina Coceanovschi, Florentina Ancăș, Elena Ruvila. Duminică, 28 septembrie, pe „Cetate” este confruntarea cu Gloria Bistrița, clasată pe locul al treilea (9 puncte).

