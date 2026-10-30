A rupt gardul, a ocupat un teren și a furat bare de fier beton: Ce pedeapsă a primit un bărbat în primă instanță la Judecătoria Câmpeni

Judecătoria Câmpeni a pronunțat, joi, 29 octombrie 2026, o sentință penală într-un dosar care vizează mai multe incidente petrecute în anul 2023, pe două terenuri din oraș. Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost condamnat pentru furt și tulburare de posesie, fapte comise, potrivit instanței, în dauna a două persoane care dețineau terenurile vizate.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni, incidentele au început în martie 2023, când inculpatul ar fi rupt o porțiune din gardul de sârmă care împrejmuia un teren situat între magazinele Profi și un alt magazin din Câmpeni. Un incident similar ar fi avut loc în 15 aprilie 2023.

Unul dintre episoadele reținute de instanță s-a petrecut la 16 iunie 2023. Înregistrările video analizate în dosar surprind, conform hotărârii, momentul în care bărbatul intră pe un teren și smulge din sol mai multe bare de fier beton folosite la împrejmuirea acestuia. Ulterior, acesta traversează drumul având bucățile de fier în mână.

Pentru această faptă, instanța a reținut că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt, prevăzută de art. 228 alin. (1) din Codul penal.

A ocupat terenul și a amenajat un loc de dormit

Un alt episod, petrecut la 9 septembrie 2023, a vizat terenul situat între magazinele Profi și un alt magazin din oraș, aflat în posesia persoanelor vătămate.

Conform probelor analizate de instanță, inculpatul ar fi forțat plasa de sârmă cu mâinile și picioarele, provocând ruperea gardului. După ce a pătruns pe teren, acesta a depozitat acolo mai multe obiecte și deșeuri, printre care cauciucuri auto, bucăți de tablă, lemne și saci cu ciment. Totodată, și-a instalat un cort în care dormea.

Persoanele vătămate i-au cerut în repetate rânduri să părăsească terenul, însă acesta a refuzat. În ziua incidentului, polițiștii au intervenit la fața locului, după o sesizare făcută de fiul proprietarilor. Fișa de intervenție consemnează că bărbatul a fost găsit pe teren și că ar fi refuzat să plece, susținând că suprafața respectivă îi aparține.

Un martor a relatat că, după prima intervenție a poliției, gardul a fost reparat, însă bărbatul ar fi revenit și ar fi tras de plasă, lovind-o cu piciorul și urcându-se pe aceasta până când s-a rupt. Ulterior, acesta ar fi intrat din nou pe teren, în zona în care își amenajase cortul și depozitase diverse bunuri.

În urma coroborării declarațiilor, a proceselor-verbale de cercetare la fața locului, a imaginilor video și a celorlalte probe, instanța a concluzionat că ocuparea terenului s-a făcut fără drept, prin ruperea împrejmuirii.

Instanța a aplicat amenzi pentru ambele infracțiuni

Deși inculpatul a negat faptele și a solicitat judecarea cauzei în procedura obișnuită, instanța a considerat că probele administrate demonstrează vinovăția acestuia dincolo de orice îndoială rezonabilă.

La stabilirea pedepselor, judecătorul a avut în vedere împrejurările în care au fost comise faptele, consecințele produse, prejudiciul material relativ redus și situația personală a inculpatului. Acesta nu are un loc de muncă și locuiește fără forme legale în Câmpeni.

Un element important în individualizarea sancțiunilor l-au reprezentat antecedentele penale. Potrivit sentinței, bărbatul fusese condamnat anterior la o pedeapsă de 3 ani, 7 luni și 7 zile de închisoare și fusese eliberat la termen din Penitenciarul Aiud la 31 octombrie 2022. Noile fapte au fost comise în stare de recidivă postexecutorie.

Instanța a apreciat că, în pofida antecedentelor, scopul pedepsei poate fi atins prin aplicarea unei amenzi penale, fără executarea unei noi pedepse cu închisoarea. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu a fost considerată posibilă, având în vedere condamnarea anterioară.

Pentru infracțiunea de tulburare de posesie, bărbatul a primit o amendă de 2.800 de lei, corespunzătoare unui număr de 280 de zile-amendă, cu o valoare de 10 lei pentru fiecare zi-amendă.

Pentru furt, instanța a stabilit o amendă de 2.700 de lei, corespunzătoare unui număr de 270 de zile-amendă, tot cu o valoare de 10 lei pentru fiecare zi-amendă.

Întrucât cele două infracțiuni sunt concurente, judecătorul a contopit pedepsele potrivit regulilor prevăzute de Codul penal. La amenda de 2.800 de lei a fost adăugată o treime din cealaltă amendă, respectiv 900 de lei, rezultând o sancțiune totală de 3.700 de lei.

Din aceasta au fost deduse două zile-amendă, corespunzătoare celor două perioade în care inculpatul a fost reținut, în iunie și septembrie 2023. Astfel, amenda penală rămasă de executat a fost stabilită la 3.680 de lei.

Alte 850 de lei, cheltuieli judiciare

Pe lângă amenda penală, inculpatul a fost obligat să plătească 850 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Din această sumă, 600 de lei reprezintă cheltuieli aferente urmăririi penale, iar diferența privește procedura de cameră preliminară și judecata.

În ceea ce privește latura civilă, persoanele vătămate renunțaseră la pretențiile materiale formulate împotriva inculpatului, precizând în fața instanței că nu mai solicită despăgubiri.

Judecătoria Câmpeni i-a atras atenția bărbatului că neplata cu rea-credință a amenzii poate conduce la înlocuirea zilelor-amendă neexecutate cu zile de închisoare. Totodată, dacă se află în imposibilitatea de a achita integral suma în termenul legal de trei luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, acesta poate solicita eșalonarea plății, în condițiile legii, pe o perioadă de cel mult doi ani.

Hotărârea Judecătoriei Câmpeni poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: Judecătoria Câmpeni (arhivă; cu rol ilustrativ)

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