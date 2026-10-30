Inspectoratele şcolare se desființează: Posturile de inspector, ocupate prin concurs. Ministrul Sorin Ionescu: ‘Este ceea ce ne dorim’
Inspectoratele şcolare se desființează: Posturile de inspector, ocupate prin concurs. Ministrul Sorin Ionescu: ,,Este ceea ce ne dorim”
Inspectoratele şcolare județene ar trebuie să fie desfiinţate şi înlocuite cu direcţii judeţene de învăţământ, potrivit legii. Deocamdată însă, reorganizarea a fost prorogată. Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învăţământul preuniversitar, anunță că se lucrează în acest sens, iar până în toamna anului viitor legea va fi aplicată.
Posturile de inspector, ocupate prin concurs
Sorin Ionescu, ministru delegat pentru învăţământul preuniversitar, spune că ar dori ca posturile de inspectori să fie ocupate prin concurs, așa cum se întâmplă și cu cele de directori.
”Mi-aş fi dorit ca pe lângă concursul de directori să avem şi concurs de inspectori, astfel încât toţi aceşti oameni să fie validaţi nu de o susţinere USR, PNL sau de altă factură, ci de o susţinere profesională obţinută în urma unor rezultate.
Eu cred că dacă vrem să avem un management eficient la nivelul şcolar trebuie să profesionalizăm această categorie de oameni şi aici mă refer şi la inspectori şi la directori, astfel încât ei să poată să reflecteze cât mai bine politica educaţională în ţară.”, a spus ministrul în emisiunea Info Edu.
Inspectoratele şcolare se desființează
Ministrul a mai declarat va începe procesul de reorganizare a inspectoratelor, și până în toamna anului viitor ar trebui desfiinţate toate inspectoratele și înlocuite cu direcţii şcolare.
”Este unul dintre lucrurile pe care ni le-am propus. Chiar în aceste zile avem discuţii cu toţi oamenii din minister pentru a accelera acest proces. Aşa cum ştiţi, această amânare, această prorogare expiră la 31 august 2027. Este ceea ce ne dorim, ca la 1 septembrie să punem în practică o lege care a fost dată în urmă cu câţiva ani.”, a mai declarat Sorin Ionescu.
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