Video | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg: Parcurs impecabil cu patru victorii consecutive
Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg: Parcurs impecabil cu patru victorii consecutive
Laura Bogdan a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg, după un parcurs impecabil, cu patru victorii consecutive, transmite Federația Română de Judo.
În marea finală, Laura a învins-o pe belgianca Lotte Vandevoort prin IPPON, în doar 29 de secunde!
,,Felicitări, Laura! Felicitări antrenorilor și întregii echipe! România, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european!”, mai transmite Federația Română de Judo.
,,Campioană europeană U23 la Napoli! Munca, ambiția, sacrificiile și perseverența ta au fost răsplătite! Ne-ai făcut mândri și ne-ai demonstrat încă o dată că visurile devin realitate atunci când lupți pentru ele cu toată inima.Îți doresc să urci pe cele mai înalte trepte ale podiumului și să porți România cu mândrie spre noi victorii! Felicitări, campioan-o! Europa este a ta!”, a scris si mama Laurei Bogdan pe o rețea de socializare.
Sportiva din Alba Iulia are dublâ legitimare, la CS Unirea Alba Iulia și CS Universitatea Cluj.
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