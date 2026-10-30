Curier Județean

Video | Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg: Parcurs impecabil cu patru victorii consecutive

Bogdan Ilea

Publicat

acum 31 de minute

în

De

Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg: Parcurs impecabil cu patru victorii consecutive

Laura Bogdan a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de Judo U23, categoria -48 kg, după un parcurs impecabil, cu patru victorii consecutive, transmite Federația Română de Judo. 

Petrecerea Divorțaților

În marea finală, Laura a învins-o pe belgianca Lotte Vandevoort prin IPPON, în doar 29 de secunde!

,,Felicitări, Laura! Felicitări antrenorilor și întregii echipe! România, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european!”, mai transmite Federația Română de Judo. 

,,Campioană europeană U23 la Napoli! Munca, ambiția, sacrificiile și perseverența ta au fost răsplătite! Ne-ai făcut mândri și ne-ai demonstrat încă o dată că visurile devin realitate atunci când lupți pentru ele cu toată inima.Îți doresc să urci pe cele mai înalte trepte ale podiumului și să porți România cu mândrie spre noi victorii! Felicitări, campioan-o! Europa este a ta!”, a scris si mama Laurei Bogdan pe o rețea de socializare.

Sportiva din Alba Iulia are dublâ legitimare, la CS Unirea Alba Iulia și CS Universitatea Cluj.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

A rupt gardul, a ocupat un teren și a furat bare de fier beton: Ce pedeapsă a primit un bărbat în primă instanță la Judecătoria Câmpeni

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de secunde

în

30 octombrie 2026

De

A rupt gardul, a ocupat un teren și a furat bare de fier beton: Ce pedeapsă a primit un bărbat în primă instanță la Judecătoria Câmpeni Judecătoria Câmpeni a pronunțat, joi, 29 octombrie 2026, o sentință penală într-un dosar care vizează mai multe incidente petrecute în anul 2023, pe două terenuri din oraș. Un bărbat […]

Citește mai mult

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

30 octombrie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. IGHIU, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 08:00 2. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 […]

Citește mai mult

Curier Județean

30 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

30 octombrie 2026

De

30 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează vineri, 30 octombrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult