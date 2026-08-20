Video | CSM Sebeș, un nou început pentru fotbalul de seniori din municipiu: Proiect construit pe un filon local și cu gândul la Liga 3. Prezentare oficială chiar în ziua majoratului unuia dintre jucători
CSM Sebeș, un nou început pentru fotbalul de seniori din municipiu: Proiect construit pe un filon local și cu gândul la Liga 3. Prezentare oficială chiar în ziua majoratului unuia dintre jucători
Fotbalul de seniori din Sebeș intră într-o nouă etapă odată cu apariția Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sebeș 2026, formație care va evolua în sezonul 2026/2027 în SuperLiga Alba, bugetul pentru acest prim sezon fiind cifrat la 600.000 de lei. Noul proiect își propune să readucă municipiul Sebeș în prim-planul fotbalului județean și, într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, să ducă echipa spre eșalonul al treilea.
Prezentarea oficială a fost făcută joi, 20 august 2026, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș. Evenimentul a coincis cu majoratul unuia dintre jucătorii de la CSM Sebeș 2026, Roberto Mario Davel.
„Am urmat, cred eu, traseul firesc. Am amenajat mai întâi baze sportive, propice pentru desfășurarea unor activități sportive încununate de succes. Am trecut apoi în etapa creării echipei de fotbal seniori, dar obiectivul nostru este să avem din nou și o echipă de handbal feminin a Sebeșului la nivel de seniori. Scopul nostru este acela de a le oferi tinerilor valoroși de la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș șansa de a evolua pe plan local și de a se afirma și la nivel de seniori”, a declarat în conferința de presă de prezentare oficială primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.
Un proiect gândit pe termen lung
Noul CSM Sebeș nu pornește de la zero din punct de vedere fotbalistic. Proiectul are la bază generațiile de juniori formate la LPS Sebeș, în special jucători născuți în 2007 și 2008, cărora li se adaugă fotbaliști cu experiență.
Strategia este una etapizată. Primul sezon este considerat unul de construcție și consolidare, în care obiectivul principal este formarea unui grup competitiv și stabil. Ținta declarată pentru perioada următoare este promovarea în Liga 3.
În acest context, CSM Sebeș încearcă să rezolve una dintre problemele tradiționale ale fotbalului juvenil: lipsa unei continuități pentru jucătorii care termină junioratul. Prin existența unei echipe de seniori, fotbaliștii formați local au posibilitatea de a rămâne în oraș și de a face pasul spre fotbalul de seniori.
Doru Oancea și Dan Comșa, oamenii de pe banca tehnică. Dani Popa, președintele secției de fotbal
Proiectul este coordonat tehnic de Doru Oancea și Dan Comșa, doi oameni cunoscuți în fotbalul din Sebeș și din județul Alba.
Doru Oancea, antrenor principal al noii grupări de seniori, are o legătură puternică atât cu fotbalul juvenil, cât și cu cel de seniori din Sebeș. Fost internațional de juniori și fost component al CSM Sebeș de odinioară, acesta este implicat în activitatea LPS Sebeș și cunoaște foarte bine generațiile tinere pe care noua formație se bazează, atât de postura de tehnician, cât și de cea director al Liceului cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș. „Nu vreau să par lipsit de modestie, dar cel mai bun centru de copii și juniori din zonă se află aici la Sebeș, la Liceul cu Program Sportiv, și ar fi fost păcat ca acești tineri fotbaliști extrem de talentați să nu fi avut șansa de a juca la nivel de seniori chiar în Sebeș”, a declarat Doru Oancea.
Dan Comșa, secretar organizator de competiții, vine cu experiența acumulată în fotbalul județean, inclusiv la Viitorul Sântimbru. Cei doi au mai colaborat în trecut la Șurianu Sebeș, formație care în 2017 a câștigat barajul pentru promovarea în Liga 3, dar care nu a continuat în eșalonul superior din cauza problemelor financiare. „Sunt recunoscător pentru șansa de a fi parte a acestui proiect sportiv. Vin de la Viitorul Sântimbru, cu care am câștigat recent SuperLiga Alba, faza județeană a Cupei României și barajul de promovare în Liga 3. Am convingerea că vom reuși să ne îndeplinim obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus aici la CSM Sebeș”, a declarat Dan Comșa.
Experiența acestui tandem poate reprezenta un avantaj important pentru noua formație, mai ales într-un prim sezon în care principala provocare va fi omogenizarea unui lot format din jucători tineri și fotbaliști cu experiență.
Președinte al secției de fotbal de la CSM este Dani Popa, un antrenor și om de fotbal localnic cu experiență atât la seniori, cât și la juniori, și unul dintre fondatorii proiectului Șurianu Sebeș. Activitatea sa se întinde pe mai multe generații de fotbaliști formați la LPS Sebeș, ceea ce îl plasează printre oamenii cu o implicare consistentă în fotbalul local. „Înființarea CSM Sebeș 2026 este pentru mine mama și tata tuturor dorințelor împlinite”, a declarat Dani Popa.
Staff-ul administrativ este condus, în calitate de președinte, de Dorin Ordean, directorul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului (SPAP) Sebeș. „Suntem la început de drum dar avem ambiția de a reuși împreună, acest grup minunat pe care l-am constituit, cât mai multe lucruri frumoase”, a declarat Dorin Ordean.
Din staff-ul administrativ mai fac parte Ioana Fofeldea-Mircea, Șef Compartiment Financiar-Contabil și Resurse Umane, Adriana Onețiu – Șef Compartiment Achiziții, Dinu Dreghiciu și Patricia Tatiana Cipcigan – membri ai Biroului CSM Sebeș 2026, reprezentanți ai Consiliului Local Sebeș.
Staff-ul tehnic îi cuprinde și pe George Alexandru Aldea – antrenor grupe copii și preparator fizic și Cosmin Maier – antrenor juniori U19.
Lotul de jucători are următoarea componență:
*portari: Florin Alexandru Șerban (club de proveniență Performanța Ighiu) Emil Daniel Comșa (Viitorul Sântimbru), Alexandru Ioan Lazăr (Viitorul Sântimbru);
*fundași: Andrei Alexandru Catană (LPS Sebeș), Denis Nicolae Cunțan (Metalurgistul Cugir), Roberto Mario Davel (LPS Sebeș), Teodor Andrei Fleacă (Industria Galda), Luca Radu Moise (LPS Sebeș), Matei Nicola (LPS Sebeș), Bogdan Teodor Popescu (Viitorul Sântimbru), Mihai Ștefan Radu (Gloria Geoagiu), Raul Andrei Ursu (LPS Sebeș), Mihai Florin Vintilă (LPS Sebeș);
*mijlocași: Raul Răzvan Buligă (Gloria Geoagiu), Ioan Vlad Cosma (LPS Sebeș), Mario Nicolae Cristea (LPS Sebeș), Robert Ioan Ghitan (LPS Sebeș), Ștefan Alexandru Grosu (CSU Alba Iulia), Claudiu Nicolae Lăncrănjan (LPS Sebeș), Ianis Mihai Moș (LPS Sebeș),, Fabrian Ioan Rădac (LPS Sebeș), Iulian Cosmin Șerb (Industria Galda);
*atacanți: Ilie Cosmin Alisie (LPS Sebeș), Sergiu George Todea (LPS Sebeș), Eric Sebastian Vlad (LPS Sebeș)
Așadar, 15 jucători provin de la LPS Sebeș, 3 de la Viitorul Sântimbru, câte doi de la Industria Galda și Gloria Geoagiu, iar câte unul de la Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și Performanța Ighiu.
Media de vârstă a lotului actual este de 21 de ani și 2 luni.
CSM Sebeș va juca primul meci oficial în SuperLiga Alba sâmbătă, 29 august 2026, de la ora 19.00, pe Stadionul „Pielarul”, în contextul evenimentelor speciale, inclusiv sportive, organizate cu ocazia manifestării „Armonii în Sebeș – Zilele Municipiului Sebeș 2026”.
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