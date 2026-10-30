DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026

Adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, cu dosar penal: A fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini Un adolescent de 18 ani, din Lunca Mureșului, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unei mașini. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie […]