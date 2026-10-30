Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026

Ioana Oprean

Publicat

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026 și suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Petrecerea Divorțaților

Întreruperile programate pentru intervalul 09.11-15.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1. IGHIU, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 08:00
2. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 08:00
3. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 08:00
4. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 07:00 – 13/11/2026 08:00
5. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA partial 13/11/2026 08:00 – 13/11/2026 16:00
6. IGHIU, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 16:00 – 13/11/2026 17:00
7. IGHIU, TELNA, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 16:00 – 13/11/2026 17:00
8. IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 13/11/2026 16:00 – 13/11/2026 17:00
9. IGHIU, IGHIEL, Strada PRINCIPALA 13/11/2026 16:00 – 13/11/2026 17:00

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 02.11-08.11.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 IGHIU, SARD, Strada PRINCIPALA PARTIAL 04/11/2026 08:30 – 04/11/2026 16:30
2 SONA, VALEA SASULUI, Strada PRINCIPALA 04/11/2026 09:00 – 04/11/2026 15:00
3 HOPARTA, SPALNACA, Strada PRINCIPALA 05/11/2026 09:00 – 05/11/2026 15:00
4 ALBA IULIA, Strada VALEA ARGINTULUI 05/11/2026 09:00 – 05/11/2026 15:00
5 ALBA IULIA, Strada Helesteului, Strada GHEORGHE SINCAI, Strada CRAIVEI 06/11/2026 08:00 – 06/11/2026 14:00
6 UNIREA, INOC, Strada PRINCIPALA 06/11/2026 09:00 – 06/11/2026 15:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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