Ştirea zilei

Video | Evadat condamnat pentru viol, prins într-un sat din Alba: Bărbatul de 54 de ani se ascundea într-o șură dintr-o localitate izolată din Munții Apuseni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Evadat condamnat pentru viol, prins într-un sat din Alba: Bărbatul de 54 de ani se ascundea într-o șură dintr-o localitate izolată din Munții Apuseni

Un bărbat de 54 de ani, urmărit pentru săvârșirea infracțiunii de evadare și condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru viol, a fost depistat de polițiștii din Alba Iulia.

Petrecerea Divorțaților

După ce a fost prins, bărbatul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, urmând să fie încarcerat pentru continuarea executării pedepsei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia au depistat un bărbat, în vârstă de 54 de ani, urmărit pentru săvârșirea infracțiunii de evadare.

Bărbatul executa o pedeapsă de 6 ani și 8 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol, a cărei executare fusese întreruptă, conform unei decizii penale pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală.

Acesta ar fi trebuit să revină la Penitenciarul Giurgiu, în vederea continuării executării pedepsei privative de libertate, până la data de 5 februarie 2026, însă nu s-ar fi prezentat la unitatea penitenciară, fiind dat în urmărire.

Din verificările efectuate de polițiști a reieșit că, în perioada februarie – octombrie 2026, bărbatul s-ar fi ascuns în diferite locații izolate, încercând astfel să se sustragă de la executarea pedepsei.

În urma activităților desfășurate, polițiștii l-au localizat în satul Cheia, județul Alba, o localitate izolată din Munții Apuseni, unde acesta locuia într-o șură.

Bărbatul a fost predat polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Alba, în vederea încarcerării.

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