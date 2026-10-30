Ministrul Economiei dorește majorarea substanțială a voucherelor de vacanță: ,,Este o prioritate”
Ministrul Economiei dorește majorarea substanțială a voucherelor de vacanță: ,,Este o prioritate”
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, susține că valoarea voucherelor de vacanță ar trebui majorată substanțial, acestea reprezentând, în opinia sa, o investiție în economie și turism.
Acesta a precizat că a discutat pe această temă atât cu premierul Luca Niculescu, cât și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Daniel Zamfir a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă se va întâlni cu mediul de afaceri din turism pentru a discuta problema voucherelor de vacanţă şi dacă a analizat beneficiile aduse de voucherele de vacanţă, conform News.ro.
,,Am avut o discuţie cu reprezentanţii din turism şi într-adevăr am constatat şi eu că încasările la bugetul statului după ce voucherele de vacanţă au fost reduse la 700 de lei brut ceea ce a fost o lovitură dată industriei HoReCa, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit. Ca atare, am spus-o din prima zi şi premierului, şi ministrului de Finanţe, îmi doresc ca voucherele de vacanţă, care sunt un stimul real în industria HoReCa să fie reintroduse nu pot spune că ele există şi acum, dar să creştem substanţial cuantumul voucherelor de vacanţă pentru că voucherul de vacanţă trebuie privit ca o investiţie, are un factor multiplicator în economie imediat şi pe verticală, şi pe orizontală. Este o prioritate pentru mine să introducem vouchere de vacanţă şi nu numai”, a declarat Daniel Zamfir.
El a precizat că România are un potenţial uriaş în zona de turism balneo şi a adăugat că va insista ca în acest domeniu să existe investiţii importante.
,,Pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare pentru că România are un potenţial uriaş, mai ales în zona balneo şi acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiţii importante în acea zonă. Luni plec la Londra la întâlnirea cu miniştrii turismului din toată Uniunea Europeană. Vreau ca România să fie cunoscută ca o destinaţie şi să fie atrăgătoare pentru mulţi turişti străini. Aici cred că avem un potenţial uriaş pe care nu îl are nicio ţară din Uniunea Europeană şi mă refer la turismul balneo”, a explicat ministrul Turismului.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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