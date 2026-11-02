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Video | Accident rutier grav pe DN1C, în județul vecin: Trei bărbați încarcerați în urma impactului dintre trei autoturisme

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier grav pe DN1C, în județul vecin: Trei bărbați încarcerați în urma impactului dintre trei autoturisme

Un grav accident rutier s-a produs pe DN1C, în localitatea Livada, județul Cluj, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune. 

Petrecerea Divorțaților

Cinci persoane primesc îngrijiri medicale, iar trei bărbați au fost încarcerați.

Potrivit ISU Cluj, pompierii detașamentului Dej intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe DN1C în localitatea Livada. 

Din primele date, în accident au fost implicate trei autoturisme, iar trei victime sunt încarcerate. Potrivit ultimelor informații, victimele sunt conștiente, dar prezintă multiple traumatisme, iar echipajele lucrează pentru extragerea acestora. 

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă și patru echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. 

ntr-un autoturism s-au aflat trei bărbați încarcerați, pe care pompierii i-au extras în siguranță și i-au predat echipajelor medicale. Aceștia prezintă multiple traumatisme, dar sunt conștienți și cooperanți, primind îngrijiri. De asemenea, mai primesc îngrijiri medicale un bărbat și o femeie care au reușit să se autoevacueze. 

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