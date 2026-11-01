VIDEO | Haos pe autostrada A10 Sebeș–Turda! Coloană de mașini de 3 kilometri la coborârea spre Decea după închiderea unui sens de circulație. Trafic îngreunat și pe DN1
Haos pe autostrada A10 Sebeș–Turda! Coloană de mașini de 3 kilometri la coborârea spre Decea după închiderea unui sens de circulație. Trafic îngreunat și pe DN1
Închiderea circulației pe un tronson al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda a provocat ambuteiaje serioase duminică seara. Coloana de mașini care se întindea pe aproximativ 3 kilometri s-a format pe sensul Alba Iulia–Turda, după ce traficul a fost deviat de pe autostradă pe DN1.
Restricțiile vizează Calea 1, sensul de mers Sebeș–Turda, pe sectorul cuprins între kilometrul 52+800, în zona Nodului Rutier Unirea, și kilometrul 70+000, la Nodul Rutier Turda.
Măsura a fost impusă pentru executarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență, în zona kilometrului 66+350. Acestea sunt necesare pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier și restabilirea condițiilor de circulație în siguranță.
Conform informațiilor transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Cluj, taluzul a cedat pe o lungime de peste 50 de metri, prăbușirea antrenând inclusiv parapetele de protecție.
Șoferii sunt nevoiți să părăsească autostrada la Unirea și să continue deplasarea pe DN1, pe ruta alternativă stabilită prin aviz: A10 – Nodul Rutier Unirea – DN1, kilometrul 421+750 – Inoc – Unirea – DN1, kilometrul 440+800 – Nodul Rutier Turda.
Nici pe drumul național situația nu este mai bună. Traficul intens a dus la formarea unei coloane de autovehicule, iar deplasarea se desfășoară cu dificultate. În localitățile Unirea și Decea sunt prezente echipaje de poliție care dirijează circulația și încearcă să fluidizeze traficul.
În aceste condiții, câțiva participanți la trafic le recomandă șoferilor care circulă spre Turda să ia în calcul coborârea de pe autostradă la Aiud, pentru a evita aglomerația care se formează până la Unirea.
Restricțiile de pe autostrada Sebeș-Turda cauzează întârzieri de cel puțin o oră, dar și nervi pentru conducătorii auto, mai ales în condițiile în care întregul trafic este concentrat pe ruta de deviere.
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