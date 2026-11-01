VIDEO | „Loganul zburător” dintr-un oraș din Alba, invenția ieșită din comun a unui localnic. Povestea mașinii zidite în peretele casei
„Loganul zburător” dintr-un oraș din Alba, invenția ieșită din comun a unui localnic. Povestea mașinii zidite în peretele casei
O mașină Dacia Logan încastrată în peretele unei case din Teiuș continuă să stârnească uimire și curiozitate în rândul celor care trec prin zonă. În spatele construcției neobișnuite se află Vasile Teasc, un localnic cu imaginație bogată, pasionat de invenții și provocări, care a transformat o idee aparent nebunească într-un adevărat punct de atracție.
Povestea „Loganului zburător” a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani, când imaginile cu autoturismul zidit în peretele locuinței au făcut înconjurul internetului. Puțini știau însă câtă muncă, perseverență și birocrație s-au aflat în spatele proiectului.
Într-o discuție recentă, Vasile Teasc a povestit cum a ajuns să construiască această instalație inedită și cât de mult a trebuit să lupte pentru a obține toate aprobările necesare.
11 luni de umblat după acte pentru o idee ieșită din comun
Teiușeanul spune că obținerea documentelor a fost una dintre cele mai dificile etape ale proiectului. Pentru a putea amplasa mașina în peretele casei, a avut nevoie de documentație tehnică și avize, aproape ca în cazul construirii unei locuințe.
„M-am luptat foarte mult cu autoritățile ca să-mi dea acte să pot pune mașina sus. Au trebuit acte ca pentru o casă. Am adus tot felul de acte, un dosar de ele”, povestește Vasile Teasc.
Întregul demers a durat nici mai mult, nici mai puțin de 11 luni. A fost nevoie inclusiv de aprobări privind instalația electrică din apropiere, verificări ale construcției și modificări ale proiectului inițial. De exemplu, zidurile au trebuit realizate mai groase decât era prevăzut inițial, de la 30 la 50 de centimetri, iar ulterior au fost verificate de o comisie.
Vasile Teasc susține că a respectat toate cerințele legale și că a obținut inclusiv aprobările necesare de la arhitect și Prefectură.
În cele din urmă, cu ajutorul unei macarale, Loganul a fost montat la înălțime, devenind elementul decorativ care avea să-i facă locuința celebră.
Mașina a ajuns în centrul atenției și al promovării orașului
Un episod interesant din poveste este legat de interesul autorităților locale pentru construcția neobișnuită. Teiușeanul își amintește că după ce a reușit să monteze mașina, reprezentanți ai Primăriei l-au contactat pentru a le permite să fotografieze construcția. Ideea era ca imaginea să fie folosită pe un banner amplasat la Centrul de Orientare Turistică.
Mai mult, proprietarul a fost chemat să propună și un slogan pentru banner: „Stimați turiști, vizitați Loganul zburător. Omul care a promovat orașul”, a fost mesajul pe care și-l amintește acesta.
Bărbatul spune că nici măcar nu știa când imaginea mașinii a ajuns să fie expusă acolo, aflând de la copii că Loganul său devenise subiect de promovare turistică.
Chiar dacă astăzi oamenii se opresc mai rar pentru fotografii, construcția continuă să atragă privirile trecătorilor, inclusiv ale șoferilor străini care tranzitează zona.
Loganul a costat 20 de milioane de lei vechi. Povestea din spatele mașinii
Vasile Teasc își amintește că a cumpărat autoturismul cu 20 de milioane de lei vechi. Mașina fusese implicată într-un accident rutier în care o persoană și-a pierdut viața, iar proprietarul a fost tatăl victimei.
Teiușeanul spune că a plătit contravaloarea autoturismului familiei și ulterior a făcut documentele necesare pentru a-l putea folosi în proiectul său.
Potrivit informațiilor prezentate de Ziarul Unirea în 2019, investiția totală în proiect și materiale s-a ridicat la aproximativ 6.000 de lei. Mașina a fost fixată pe un cadru metalic, prins de peretele casei cu șapte tije filetate, iar componentele au fost cumpărate în mare parte la mâna a doua.
Un inventator cu idei pentru toate problemele gospodăriei
Loganul încastrat în perete nu este singura realizare neobișnuită a lui Vasile Teasc. Acesta spune că are mai multe invenții realizate chiar de el, unele dintre ele fiind gândite pentru a-i face viața mai ușoară în gospodărie.
Una dintre acestea este un sistem montat în soba de teracotă, care îi permite să folosească aceeași instalație pentru încălzirea bucătăriei, prepararea mâncării pe plită sau în cuptor, dar și pentru încălzirea apei dintr-un bazin montat în interior. Bazinul se umple automat, prin cădere liberă, fără să fie nevoie de un sistem complicat de alimentare.
O altă realizare despre care vorbește cu mândrie este sistemul de alimentare cu apă din grădină. Vasile Teasc povestește că a găsit apă la aproximativ 4,5 metri adâncime, după ce, spune el, a avut un vis în care Iisus Hristos i-ar fi arătat locul în care trebuia să sape.
Acesta susține că sistemul funcționează prin cădere liberă și că nici măcar în perioadele de secetă nu a rămas fără apă.
Lista invențiilor sale nu se oprește aici. Teiușeanul spune că a realizat inclusiv un tunel subteran și că mai are numeroase idei puse în practică prin gospodărie.
De la o mașină zidită în peretele casei până la instalații improvizate pentru apă și încălzire, imaginația teiușanului nu are limite, iar perseverența sa poate transforma chiar și cele mai neobișnuite idei în realitate.
Iar pentru cei care ajung în Teiuș, „Loganul zburător” rămâne una dintre cele mai neobișnuite atracții pe care le pot întâlni pe marginea drumului.
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