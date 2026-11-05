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Pensii în 2027: Ce procent de creștere ia în calcul Guvernul / „Nu-mi imaginez ca, după 2 ani, să nu existe o mărire a pensiilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de minute

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Pensii în 2027: Ce procent de creștere ia în calcul Guvernul / „Nu-mi imaginez ca, după 2 ani, să nu existe o mărire a pensiilor”

După doi ani fără majorări, pensionarii ar putea primi, în sfârșit, o veste bună. Premierul Luca Niculescu anunță că Guvernul ia în calcul indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027, însă procentul majorării va fi stabilit în funcție de posibilitățile bugetare.

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Șeful Executivului susține că nu este luată în calcul varianta renunțării la indexare, dar evită să avanseze, deocamdată, un procent concret. Decizia finală va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta situația fiscal-bugetară și toate datele necesare.

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Premierul a precizat că intenția Guvernului este să meargă pe varianta propusă de ministrul Muncii, Florin Manole, care susține o majorare de 7,3% a pensiilor în 2027.

„Nu-mi imaginez ca, după 2 ani, să nu existe o mărire a pensiilor. (…) Dorința noastră este să avem această indexare. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a declarat Luca Niculescu la TVR 1.

Acesta a subliniat că există mai multe scenarii analizate la nivelul Guvernului, iar orice decizie trebuie să țină cont de realitatea economică și de resursele disponibile la buget.

Salariul minim, o altă miză pentru Guvern

În ceea ce privește majorarea salariului minim, premierul a anunțat că discuțiile cu sindicatele vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit. Și în acest caz, o eventuală creștere va depinde de situația financiară a țării.

„Vom face tot ce putem, în limitele permise de buget”, a transmis șeful Executivului.

sursa: TVR

foto: arhivă

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