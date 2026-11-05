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Premierul Luca Niculescu s-a s-a întâlnit cu investitorii străini: ,,Depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Premierul Luca Niculescu s-a s-a întâlnit cu investitorii străini: ,,Depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe”

Premierul Luca Niculescu a avut miercuri o întrevedere cu reprezentanții investitorilor străini din România, în cadrul căreia a subliniat că relansarea economiei reprezintă principala prioritate a Guvernului.

Petrecerea Divorțaților

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Externelor, Danuț Neculăescu, Energiei, Dumitru Chisăliță, Muncii, Florin Manole, Sănătății, Alexandru Rogobete, Mediului, Natalia Intotero, și Digitalizării, Bogdan Dumitru, precum și șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.

Premierul le-a mulțumit investitorilor pentru rolul important în dezvoltarea României și a subliniat necesitatea reconstruirii încrederii, împreună cu instituțiile statului și companiile românești, pentru identificarea celor mai bune soluții destinate mediului de afaceri, conform Mediafax.

„Semnalul bun din aceste zile, când România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele financiare internaționale este confirmarea faptului că depășirea blocajului politic de la București a generat creșterea credibilității externe. Repornirea motoarelor economiei prin noi investiții poate genera noi locuri de muncă și oportunități mai ales pentru tineri”, a declarat Niculescu.

În cadrul discuțiilor, premierul a prezentat direcțiile pe care Guvernul intenționează să le urmeze pentru îmbunătățirea mediului de afaceri. Printre acestea se numără o abordare mai articulată a diplomației economice, creșterea eficienței măsurilor de combatere a evaziunii fiscale și debirocratizarea.

Potrivit Guvernului, obiectivul este implementarea standardelor economiilor dezvoltate și adaptarea măsurilor la nevoile investitorilor.

De asemenea, aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a fost menționată ca un obiectiv esențial pentru creșterea profilului țării și atragerea de capital. În acest context, premierul a amintit dialogul avut marți cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann.

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