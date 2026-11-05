8 noiembrie 2026 | Hramul Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia: Ce concert special de muzică religioasă este programat

Hramul Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia: Ce concert special de muzică religioasă este programat

Corala „Sfânta Treime” a Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia va susține, duminică, 8 noiembrie 2026, un concert de muzică religioasă dedicat hramului Catedralei arhiepiscopale. Evenimentul, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, va începe la ora 19:00, după oficierea Vecerniei Mari.

Anual, în ziua de 8 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii spirituali ai Catedralei Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia.

Cu prilejul sărbătorii hramului, Corala „Sfânta Treime” a Catedralei arhiepiscopale va susține un concert de muzică religioasă, duminică, 8 noiembrie 2026, începând cu ora 19:00. Evenimentul, organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, se va desfășura după oficierea slujbei Vecerniei Mari și va întregi, prin muzică, programul liturgic și festiv al hramului Catedralei eparhiale.

Repertoriul pregătit de membrii Coralei „Sfânta Treime” cuprinde următoarele lucrări:

„Deschideți mari ale cerului porți” – Christoph Willibald Gluck; Stihira a II-a de la Vecernie, glasul al VIII-lea – Nicolae Lungu; „Concert”, nr. 1, partea a III-a – Gavriil Musicescu; „Ridica-voi ochii mei la ceruri” – Vasile Petrescu; „Taina creștinătății” – Iosif Fiț; „Rugăciune” – Constantin Drăgușin; „Fericirile” – Ioan Chirescu.

Înființată în prima jumătate a secolului al XX-lea și atestată documentar în anul 1929, Corala „Sfânta Treime” este unul dintre ansamblurile reprezentative ale Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia. În prezent, corala este dirijată de Antonio Rotar și oferă cu regularitate răspunsurile liturgice în cadrul slujbelor oficiate la Catedrala eparhială, în special în zilele de duminică și la Praznicele Împărătești.

De-a lungul timpului, ansamblul a participat la numeroase concerte de muzică religioasă, remarcându-se prin valoarea interpretativă și fidelitatea față de tradiția muzicală bisericească.

sursa: Radio Reîntregirea

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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