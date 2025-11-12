VIDEO | Continuă modernizările într-o zonă importantă din Teiuș: ,,Lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe care se dezvoltă”
Lucrările de extindere a rețelei de canalizare de pe strada de legătură Progresului – Simion Bărnuțiu din Teiuș sunt în plină desfășurare.
Citește și: Baza sportivă de la Aiud, cea mai „modernă” baltă realizată cu peste 5 milioane de lei: CNI aruncă pisica în curtea Primăriei, invocând „întreținerea defectuoasă”. Constructorul, notificat să remedieze neconformitățile
Primăria orașului a transmis că lucrarea este așteptată de oamenii care locuiesc în zonă cu nerăbdare. Mai mult decât atât, finalizarea acestor lucrări vor facilita dezvoltarea noului cartier din oraș.
În cazul în care vremea nu o să fie un impediment, Primăria Teiuș speră ca lucrările de branșamente individuale și rețeaua nouă să fie funcțională până în prima parte a anului viitor.
,,Muncim de zor la extinderea rețelei de canalizare pe strada Simion Bărnuțiu, mai precis pe strada de legătură Progresului–Simion Bărnuțiu, o lucrare așteptată de oamenii din zonă, dar și de noul cartier de locuințe care se dezvoltă încet, încet în această frumoasă zonă a orașului nostru! Dacă timpul ne permite, sperăm să finalizăm și branșamentele individuale, rețeaua nouă să fie funcțională până în prima parte a anului viitor, iar deranjul inerent al unor astfel de lucrări mari de infrastructură să rămână o amintire”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Teiuș.
