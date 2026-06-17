VIDEO | Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia, oprită complet! Greva șoferilor STP continuă și astăzi. Dispecer: ,,Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”
Circulația autobuzelor în Alba Iulia a fost oprită complet, astăzi, 17 iunie 2026, după ce șoferii STP refuză să mai scoată autobuzele pe trasee din cauza problemelor legate de plata salariilor.
Astfel, în dimineața zilei de miercuri, autobuzele care trebuiau să circule pe rutele din Alba Iulia, Micești, Oarda, Pâclișa sau Bărăbanț nu fost scoase pe trasee, deoarece șoferii nu și-au mai primit salariu din luna aprilie 2026.
„În jur de 40 de autobuze nu circulă astăzi. Nu circulă liniile 104, 103, 101, 103A și cele din cartierele mărginașe. Traficul rutier este blocat în Alba Iulia. Se circulă doar pe sate. Motivul protestului îl reprezintă restanțele salariale începând din luna aprilie. Și eu sunt în aceeași situație. Ne este foarte greu, sunt oameni care au rate la bănci”, Cecilia Paveloiu, dispecer STP Alba Iulia.
Reamintim că, o parte dintre șoferii companiei STP Alba Iulia au declanșat o grevă spontană marți dimineața, 16 iunie 2026. Mai mulți conducători auto din cadrul companiei nu au plecat cu autobuzele pe traseu și nu au efectuat cursele programate.
Angajații reclamă două luni fără salarii și 19 luni restanțe la tichetele de masă. Astfel, zeci de salariați amenință cu demisii colective. Potrivit unor informații, aproximativ 20 de șoferi de la STP Alba Iulia au părăsit compania în urma scandalului cu Primăria Alba Iulia.
O altă problemă cu care se confruntă compania de transport public din Alba Iulia este perioada concediilor care amplifică lipsa personalului, mai ales în condiția în care șoferii refuză să facă ore suplimentare.
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