VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
Miercuri, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT, au descins în patru județe – Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-un dosar care pare desprins dintr-un film de spionaj. În centrul poveștii se află Teodor Manuel Isfan, un tânăr de 26 de ani din Arad care s-a dat drept „căpitan SRI”, a recrutat foști militari din trupele speciale și a convins inclusiv polițiști și angajați din alte structuri de ordine publică că face parte dintr-un „serviciu secret” veritabil.
Potrivit DIICOT, barbatul ar fi pus la cale o rețea bine structurată, bazată pe falsuri, legitimații fake și multă convingere. Sub pretextul că recrutează pentru misiuni de „culegere de informații”, i-a ademenit pe foști combatanți și pasionați de tactică militară să participe la „teste de operativitate și rezistență la stres”. La final, aceștia primeau legitimații false cu însemnele SRI, fotografii, serii și numere fictive.
Citește și: VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
Așa-numiții „agenți” ai lui Isfan erau trimiși în „misiuni” prin țară: la Arad, Constanța, Bihor, Mureș, Satu Mare și chiar București, pentru a urmări persoane, a fotografia obiective sau a „culege probe de apă”. Pentru deplasări, falsul ofițer închiria mașini pe care le echipa cu dispozitive luminoase improvizate, iar fiecare membru primea o stație inscripționată cu logo-ul Serviciului Român de Informații.
Un impostor cu vechime
Tânărul ar avea un istoric bogat de imposturi, trecând de-a lungul anilor de la „diplomat MAE” la „ofițer MAI” și „director ANAF”.
În 2020, în plină pandemie, a fost prezentat de Primăria Fântânele drept „detașat al Ministerului de Externe la Consulatul României din Bilbao, Spania”. În 2021, presa locală scria că mânca la popota IPJ Arad, purta uniformă și participa la controale alături de polițiști rutieri și inspectori ITM, ba chiar îi „recompensa” cu 200 de euro pe cei care „își făceau treaba bine”.
Tot în acel an a fost arestat preventiv pentru uzurpare de calități oficiale și fals privind identitatea, după ce s-a dat drept ofițer MAE și oprea mașini la Nădlac. În mașina sa, polițiștii au găsit uniforme, documente false și girofaruri. A fost însă eliberat și, ca de fiecare dată, a revenit la scenarii noi.
„Director ANAF” cu pistol de airsoft și clienți percheziționați
În 2024, Isfan s-a reinventat din nou. De data aceasta, s-a prezentat drept „director ANAF” și „ofițer sub acoperire” al Ministerului de Interne. Avea un birou propriu, unde clienții erau „percheziționați” de un complice înarmat cu un pistol de airsoft. Un bărbat a fost păcălit să-i dea 39.000 de lei, convins că tânărul îi va șterge o amendă și îi va facilita o autorizație de transport.
Deși a fost condamnat în februarie 2025 la doi ani de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității, Isfan a continuat nestingherit să jongleze cu identități false.
Cult religios și servicii secrete paralele
Pe lângă multiplele sale „carriere” în administrație și servicii, acesta și-ar fi fondat și o asociație religioasă, numită „Smochinul Roditor”. În paralel, ar fi început să se prezinte drept „ofițer SRI”, reușind să racoleze foști luptători din MApN și chiar să interacționeze cu polițiști în misiune, care au crezut în rolul său.
Potrivit anchetatorilor, pentru a intra în „structura” sa, noii recruți erau supuși la teste și proceduri care le întăreau convingerea că Isfan este un adevărat agent de informații.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre cine l-ar fi putut sprijini sau dacă a avut complici din interiorul unor instituții publice, ceea ce ar ridica semne serioase de întrebare privind vulnerabilitatea sistemului de securitate națională.
Ceea ce se știe este că „căpitanul fake” a reușit, ani la rând, să treacă neobservat, să păcălească oameni instruiți și să folosească simbolurile statului fără să fie tras serios la răspundere.
Miercuri seară, Manuel Isfan a fost dus la audieri la DIICOT Alba, iar ancheta continuă pentru uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și activități de culegere de informații fără autorizare.
Rămâne de văzut dacă, de data aceasta, falsul „ofițer SRI” va mai scăpa cu o simplă suspendare sau dacă, în sfârșit, povestea sa de imposturi în serie își va găsi finalul în spatele gratiilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba
Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba desfășoară în această perioadă o importantă campanie de repopulare a faunei. O primă etapă a acestei campanii a atins punctul culminant în cursul zilei de miercuri, 22 octombrie […]
Autobuzele de pe traseele din Alba Iulia vor circula și mai RAR: Consiliul Local urmează să aprobe actualizarea frecvenței de succedare a curselor
Autobuzele de pe trasele din Alba Iulia vor circula și mai rar Consiliul Local Alba Iulia urmează aprobe, în ședința extraordinară de joi, 23 octombrie, o nouă actualizare a programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”. Concret, cursele vor circula și mai rar decât în prezent. Citește […]
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii
ALERTĂ privind scurgeri de gaz, la un bloc din Aiud: Intervin pompierii Pompierii militari din cadrul Secției Aiud au fost solicitați să intervină cu puțin timp în urmă, la un bloc din municipiu, în urma unui apel care semnala scurgeri de gaze naturale la un bloc de locuințe. Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23-24 octombrie 2025 | COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari
COD GALBEN de intensificări ale vântului în Alba și alte județe: Rafale de până la 120 km/h la altitudini mari...
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”
Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei...
Știrea Zilei
VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg
CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE...
VIDEO | Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba
Exemplare de cerbi lopătari, tauri și ciute, redate naturii: Campanie de repopulare a faunei desfășurată de AJVPS Alba Asociația Județeană...
Curier Județean
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026: Performanță notabilă, în condițiile scăderii numărului de absolvenți de liceu
Număr de studenți înmatriculați în creștere la Universitatea din Alba Iulia în anul academic 2025-2026 Universitatea „1 Decembrie 1918” din...
VIDEO | Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny”
Lucrările din Teiuș merg înainte, chiar și fără finanțare: Primarul promite drumuri practicabile până la reluarea programului „Anghel Saligny” Lucrările...
Politică Administrație
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol: Proprietarii din sectorul cadastral 136 / Gârbova de Jos trebuie să depună documentele pentru întocmirea planului parcelar
Municipiul Aiud – Anunț Compartiment Agricol În conformitate cu prevederile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și...
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie, la sediul primăriei
Municipiul Aiud – Anunț concurs expert Direcția Arhitect-șef. Dosarele se pot depune în perioada 23 octombrie – 11 noiembrie 2025...
Opinii Comentarii
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul
23 octombrie: Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul episcop al Ierusalimului/ Sfântul Macarie Romanul Sfântul Apostol Iacob, rudenia Domnului, primul...
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...