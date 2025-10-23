VIDEO – CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg

CINE e falsul căpitan SRI | Impostor care a pretins că deține mai multe funcții oficiale, de la diplomat MAE la director ANAF. A păcălit ani la rând autorități care l-au luat drept coleg

Miercuri, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii DIICOT, au descins în patru județe – Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-un dosar care pare desprins dintr-un film de spionaj. În centrul poveștii se află Teodor Manuel Isfan, un tânăr de 26 de ani din Arad care s-a dat drept „căpitan SRI”, a recrutat foști militari din trupele speciale și a convins inclusiv polițiști și angajați din alte structuri de ordine publică că face parte dintr-un „serviciu secret” veritabil.

Potrivit DIICOT, barbatul ar fi pus la cale o rețea bine structurată, bazată pe falsuri, legitimații fake și multă convingere. Sub pretextul că recrutează pentru misiuni de „culegere de informații”, i-a ademenit pe foști combatanți și pasionați de tactică militară să participe la „teste de operativitate și rezistență la stres”. La final, aceștia primeau legitimații false cu însemnele SRI, fotografii, serii și numere fictive.

Așa-numiții „agenți” ai lui Isfan erau trimiși în „misiuni” prin țară: la Arad, Constanța, Bihor, Mureș, Satu Mare și chiar București, pentru a urmări persoane, a fotografia obiective sau a „culege probe de apă”. Pentru deplasări, falsul ofițer închiria mașini pe care le echipa cu dispozitive luminoase improvizate, iar fiecare membru primea o stație inscripționată cu logo-ul Serviciului Român de Informații.

Un impostor cu vechime

Tânărul ar avea un istoric bogat de imposturi, trecând de-a lungul anilor de la „diplomat MAE” la „ofițer MAI” și „director ANAF”.

În 2020, în plină pandemie, a fost prezentat de Primăria Fântânele drept „detașat al Ministerului de Externe la Consulatul României din Bilbao, Spania”. În 2021, presa locală scria că mânca la popota IPJ Arad, purta uniformă și participa la controale alături de polițiști rutieri și inspectori ITM, ba chiar îi „recompensa” cu 200 de euro pe cei care „își făceau treaba bine”.

Tot în acel an a fost arestat preventiv pentru uzurpare de calități oficiale și fals privind identitatea, după ce s-a dat drept ofițer MAE și oprea mașini la Nădlac. În mașina sa, polițiștii au găsit uniforme, documente false și girofaruri. A fost însă eliberat și, ca de fiecare dată, a revenit la scenarii noi.

„Director ANAF” cu pistol de airsoft și clienți percheziționați

În 2024, Isfan s-a reinventat din nou. De data aceasta, s-a prezentat drept „director ANAF” și „ofițer sub acoperire” al Ministerului de Interne. Avea un birou propriu, unde clienții erau „percheziționați” de un complice înarmat cu un pistol de airsoft. Un bărbat a fost păcălit să-i dea 39.000 de lei, convins că tânărul îi va șterge o amendă și îi va facilita o autorizație de transport.

Deși a fost condamnat în februarie 2025 la doi ani de închisoare cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității, Isfan a continuat nestingherit să jongleze cu identități false.

Cult religios și servicii secrete paralele

Pe lângă multiplele sale „carriere” în administrație și servicii, acesta și-ar fi fondat și o asociație religioasă, numită „Smochinul Roditor”. În paralel, ar fi început să se prezinte drept „ofițer SRI”, reușind să racoleze foști luptători din MApN și chiar să interacționeze cu polițiști în misiune, care au crezut în rolul său.

Potrivit anchetatorilor, pentru a intra în „structura” sa, noii recruți erau supuși la teste și proceduri care le întăreau convingerea că Isfan este un adevărat agent de informații.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre cine l-ar fi putut sprijini sau dacă a avut complici din interiorul unor instituții publice, ceea ce ar ridica semne serioase de întrebare privind vulnerabilitatea sistemului de securitate națională.

Ceea ce se știe este că „căpitanul fake” a reușit, ani la rând, să treacă neobservat, să păcălească oameni instruiți și să folosească simbolurile statului fără să fie tras serios la răspundere.

Miercuri seară, Manuel Isfan a fost dus la audieri la DIICOT Alba, iar ancheta continuă pentru uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și activități de culegere de informații fără autorizare.

Rămâne de văzut dacă, de data aceasta, falsul „ofițer SRI” va mai scăpa cu o simplă suspendare sau dacă, în sfârșit, povestea sa de imposturi în serie își va găsi finalul în spatele gratiilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI