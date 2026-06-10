Bărbat din Cugir, cu mandat de executare, reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta 2 ani după gratii

Un bărbat din Cugir, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud, unde va sta 2 ani pentru că a condus băut și fără permis.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din Cugir au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 9 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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