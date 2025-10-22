Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

Punând în aplicare hotărârea infracțională, acesta ar fi recrutat mai multe persoane, deținătoare de armament de autoapărare și pază, inclusiv unii foști combatanți în teatrele de operații care, din diferite motive, s-ar fi retras din forțele speciale ale Ministerului Apărării Naționale, altele pasionate de arme de foc, care efectuează trageri în cadrul poligoanelor autorizate deschise circuitului civil, cărora li s-a prezentat drept căpitan S.R.I., ce ar avea sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret.

Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații.

Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr.

De asemenea, pe timpul desfășurării pretinselor misiuni li s-ar fi solicitat să poarte armele personale, în cazul în care dețin permis de port armă, și li s-ar fi pus la dispoziție stații de emisie recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul Serviciului Român de Informații, pentru comunicare folosindu-se nume de cod.

De asemenea, pentru deplasarea în diferite locații, bărbatul ar fi închiriat mijloace de transport (de un anume tip și culoare), pe care ar fi montat dispozitive care permit circulația în regim prioritar.

Astfel, în perioada cuprinsă între finele lunii aprilie 2025 și luna iulie 2025, inclusiv, împreună sau sub coordonarea directă a bărbatului, șase dintre persoanele recrutate, ar fi participat în mai multe pretinse misiuni în județele Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și municipiul București, care ar fi presupus urmărirea și identificarea unor persoane „suspecte”, recoltarea de probe de apă din diverse zone, depistarea unor persoane urmărite și realizarea de fotografii în interiorul unor obiective. În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune.

Sunt puse în aplicare mandate de aducere, audierile urmând să se desfășoare la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Alba Iulia.

Acțiunea beneficiază de sprijinul unităților subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 23 de ore

în

21 octombrie 2025

De

Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare până miercuri dimineață Sute de credincioși stau deja la coadă în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Racla cu sfintele moaște […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

21 octombrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Marius-Cosmin Pintea (Liceul Teoretic Teiuș), desemnat „Directorul anului 2025 pentru inovare” 

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

21 octombrie 2025

De

Marius-Cosmin Pintea (Liceul Teoretic Teiuș), desemnat „Directorul anului 2025 pentru inovare”  Directorul Liceului Teoretic Teiuș, Marius-Cosmin Pintea, a fost unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025.  Evenimentul festiv a fost organizat, luni, 20 octombrie 2025, la Opera Națională București, de Asociația pentru Valori în Educație (AVE) România. „În 10 ani de mandat, a […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 minute

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
Actualitateacum 2 ore

România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare

România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
Ştirea zileiacum 23 de ore

VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare...

Curier Județean

Curier Județeanacum 16 minute

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Curier Județeanacum 26 de minute

Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști. De la ce a pornit scandalul

Doi tineri din Daia Română, BĂTUȚI de un bărbat BEAT din Alba Iulia! A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Politică Administrațieacum 14 ore

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
Opinii - Comentariiacum o zi

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea