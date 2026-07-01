VIDEO: CIL Blaj se mută la Tiur în stagiunea viitoare | Se speră în păstrarea lui Bejan și Mensah (Hermannstadt)

CIL Blaj se mută la Tiur în stagiunea viitoare, a treia consecutivă în Liga 3 | Se speră în păstrarea lui Bejan și Mensah (Hermannstadt)

CIL Blaj intenționează să se multe pe noua bază sportivă din Tiur, dacă lucrările se vor încheia în termen, în al treilea sezon consecutiv în Liga 3.

Există posibilitatea ca prima parte a campionatului partidele interne să fie tot pe „CIL-Veza”. Reunirea este fixată pentru luni, 13 iulie, cu pregătiri pe plan local, fără cantonament centralizat, cu aceeași bancă tehnică, antrenorul Daniel Tătar (care și-a luat recent licența B UEFA) urmând să aibă și un preparator fizic.

Formația din „Mica Romă” traversează în această vară un proces masiv de modificări în lot, contractele având valabilitate un sezon. Sunt certe despărțirile de Istrate, Csiki, Cîrstean, Said, R. Popa, V. Boldea (în probe la echipe din eșaloanele superioare), Maghiari și Ntim (revenit la Hermannstadt).



Se speră în rămânerea lui Tineiu, dar și a lui Bejan și Mensah (le-a expirat împrumului de la gruparea sibiană, ce are o situație extrem de neclară în privința continuității) și nu e sigur ce se va întâmpla cu albaiulianul C. Cristea (o posibilă destinație a mijlocașului de 38 de ani, Viitorul Sântimbru). Jocurile de verificare sunt cu Sporting Cluj, CSU Alba Iulia sau Inter Sibiu, iar în 29 iulie va fi confruntare în Cupa României.

Gruparea blăjeană a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în play-out-ul Seriei 7, și merită apreciat faptul că în efectiv sunt 8 jucători localnici, crescuți de CSȘ Blaj (Frățilă, Roșca, Drăgan, Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea, Răhăian sau Ciumaș).

Foto: CIL Blaj, Video: Gheorghe Valentin Rotar

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