FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026

Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026

Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare prin turism dar ,,construcția turismului “ este o adevărată provocare iar rezultatele par a fi tot mai greu de obținut pe fondul pierderii valorii de cumpărare a monedei naționale.

Înainte de orice se cuvine să definim reușita în turism și așteptările pe care o comunitate le are de la turism. Ce vrem de fapt, ce așteptări avem ?

Răspunsul cred că ar fi un număr mare de nopți de cazare, prezență în hoteluri, restaurante și alte unități de cazare pe toată durata anului, consum de produse și servicii autohtone.

Cum am putea avea toate aceste rezultate?

În primul rând trebuie să arătăm că avem ce oferi, că merităm să fim vizitați și că o simplă vizită doar stârnește interesul pentru ca vizitatorul să revină.

Tot mai multe comunități aleg turismul bazat pe patrimoniul cultural-istoric și cred că cea mai potrivită strategie este organizarea de spectacole, evenimente, simpozioane sau alte activități care să atragă public. Acțiunea, activitatea este interesantă și atrage dar sunt câteva greșeli frecvente care diminuează drastic rezultatele. Lipsa de promovare în timp util și frecvența mare a acțiunilor pot să dea naștere unor probleme. Problema cea mai mare este că acest tip de promovare este foarte costisitor iar comunitatea respectivă de cele mai multe ori iese în pierdere din punct de vedere financiar. Nu vedem agenții de turism care să introducă în programul lor unul din miile de evenimente organizate iar de cele mai multe ori prezența unui grup de turiști este pur și simplu întâmplătoare.

Extinderea interesului turistic pe toată perioada anului nu se poate face fără ajutorul agențiilor de turism după cum nu se poate face nici o dezvoltare turistică sezonieră fără implicarea agențiilor de turism dar agențiile de turism care aduc turiști în țară par a fi deconectate de la agenda de evenimente. În aceste condiții ne întrebăm dacă este acest tip de promovare este eficient? Ce îi lipsește?

Este foarte clar faptul că avem doar două căi de dezvoltare: una prin organizarea de evenimente care generează prezență și vizitatori și cea de-a doua prin implicarea agențiilor de turism care oferă avantajul de a genera un turism predictibil..

Organizarea de evenimente fără implicarea agențiilor de turism generează doar vizitatori iar prezența turiștilor fără evenimente generează un turism bazat pe obiective turistice și de consum minim.

În acest moment în țara noastră avem un exces de evenimente rupte de agențiile de turism și un turism de obiective ( după rute bine cunoscute București- Valea Prahovei- Brașov Sibiu) cu implicare minimă a factorului uman și un turism cultural bazat pe tradiții în Maramureș. Bucovina cu o ușoară dezvoltare în zona Apusenilor ( tradiții și natură).

Avem o ruptură între evenimentele locale și agențiile de turism care preferă programele externe din motive lesne de înțeles.

Nu avem o structură coerentă, funcțională pentru turismul intern și acest lucru se datorează și faptului că rolul ghidului de turism local privat este neglijat.

În structura inițială acesta era ,,pilonul “ de bază în realizarea unui program turistic dar în condițiile în care turismul de obiectiv a căpătat pondere, rolul acestuia s-a diminuat.

Apariția centrelor de informare turistică nu pare să reușească să introducă în programul agențiilor de turism evenimentele publice și să aibă ca efect creșterea numărului de nopți de cazare deși oportunitatea este evidentă dar în multe cazuri are un efect negativ asupra turismului ghidat privat local care este vizibil afectat.

În aceste condiții observăm un turism general lipsit de coerență, o activitate economică în care factorul uman are o implicare minimă fiind marcat de obiective turistice și nu de implicarea comunității și o strategie bazată pe consum care nu reușește să atragă suficient pentru a genera un turism predictibil.

Sunt soluții pentru turismul românesc? Eu cred că da și în articolul următor voi prezenta un model de organizare a turismului autohton care ar putea să aducă rezultate !

Dan Chindriș – ghid de turism, facilitator de dezvoltare comunitară

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