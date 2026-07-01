FOTO | SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Istorie și Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii

SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Istorie și Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii

Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 a fost susținută miercuri, 1 iulie, de absolvenții de liceu. Proba trebuia să se desfășoare inițial marți, 20 iunie 2026, însă a fost amânată cu o zi, din cauza Codului Roșu de caniculă.

La istorie au dat examen elevii de la filiera teoretică, profil umanist, toate specializările, filiera vocaţională – profil artistic, toate specializările – profil sportiv, toate specializările – profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar, educator-puericultor – profil teologic, toate specializările.

Subiectul I a avut mai multe cerințe pe baza a două texte suport.

La subiectul al III-lea, candidații au avut să elaboreze, în aproximativ două pagini, un eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Subiecte matematică, profilul real – tehnologic

Subiecte Matematică BAC 2026 – specializarea Mate-Info:

La fel ca la proba de Limba și literatura română, subiectele și baremele oficiale vor fi publicate miercuri, 1 iulie 2026, în jurul orei 15.00, de Ministerul Educației.

Datele Ministerului Educației arată că la sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat 2026 sunt înscriși aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 provin din promoția curentă, iar aproape 15.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare.

După proba obligatorie a profilului, examenul continuă joi, 2 iulie 2026, cu proba la alegere a profilului și specializării, iar vineri, 3 iulie 2026, are loc examenul la Limba și literatura maternă.

Noul calendar al examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026 modificată în premieră de Minister

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Informatică) — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

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