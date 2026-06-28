29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
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Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel: Pavel, Petru, Petre, Petrică, Petrişor, Petronel, Paul, Paula, Petronela, Petruţa, Petriţa, Paulina, Paulica, Pătra, Pauliana Aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, dintre care peste 370.000 sunt bărbaţi, […]
Mesaje de Sfinţii Petru și Pavel 2026. Urează-le un călduros ”La mulți ani” celor apropiați
MESAJE de SFANTUL PETRU si PAVEL 2026 • SMS-uri de „la mulţi ani” de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel • Urări și felicitări de onomastică frumoase de Sfântul Petru și Pavel Texte cu mesaje haiose de Sf. Petru și Pavel. Urări amuzante și hazlii pe care le puteți transmite tuturor celor care poartă numele de […]
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an, în noaptea de 23 spre 24 iunie, satul românesc retrăiește una dintre cele mai vechi și mai fascinante sărbători ale sale: Noaptea de Sânziene. Învăluită în mister, legende și ritualuri transmise din generație în generație, […]
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De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene”
De ce nu este România oficial în „junk”? Economist: „Am scumpi automat împrumuturile întregii Uniuni Europene” Economistul Radu Georgescu afirmă...
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate
Problema urșilor din țara noastră, pe masa Comisiei Europene. România cere scoaterea lor de pe lista speciilor protejate Problema urșilor...
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Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Șugag a...
Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam
Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile...
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„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în orașul de pe Ampoi
„Stop joc” proiectelor poluante în Zlatna: Undă verde pentru noul Plan Urbanistic General și un Regulament Local de Urbanism în...
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar
Bacalaureat 2026: Peste 2.100 de candidați din județul Alba încep luni probele scrise. Reguli și calendar Luni, 29 iunie 2026,...
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FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...