Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce a fost convinsă că fiul ei este internat în spital

O femeie de 89 de ani din Alba Iulia a fost victima unei înșelăciuni prin metoda ,,copil bolnav”, după ce a fost convinsă telefonic că fiul ei este internat în spital.

Femeia ar fi fost apelată pe telefonul fix de un bărbat care s-a dat drept „fiul” său , ulterior fiind implicat și un presupus cadru medical, care i-ar fi cerut bani pentru achiziția unui aparat medical, reușind să obțină de la aceasta 40.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, în jurul orei 11.20, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 75 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar indus-o în eroare pe vecina sa.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața zilei de 30 iunie 2026, în jurul orei 09.00, o femeie, în vârstă de 89 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost apelată pe telefonul fix de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei și i-ar fi spus că are probleme de sănătate și se află internat în spital. În conversație ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru achiziționarea unui aparat medical, necesar fiului ei.

Femeia a dat curs solicitării și i-ar fi dat unei femei care s-a prezentat la domiciliul său 40.000 de lei.

Ulterior, i-a relatat vecinului ei ceea ce s-a întâmplat și a realizat că a fost indusă în eroare, iar fiul ei nu are probleme de sănătate.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea, în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului.

Revenim cu rugămintea de a discuta cu părinții și bunicii dumneavoastră despre aceste situații! Sfătuiți-i să nu dea curs unor astfel de solicitări, să verifice informațiile, să nu furnizeze date cu caracter personal și să fie prudenți.

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