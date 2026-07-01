1-2 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte 26 de județe: Anunțul hidrologilor
Cod Galben de inundații în Alba și alte 26 de județe: Anunțul hidrologilor
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod Galben, valabilă începând de astăzi, 1 iulie 2026, ora 12:00, până joi, 2 iulie 2026, la aceeași oră.
În intervalul menționat sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
Atenționarea vizează anumite sectoare de râuri din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș și Vâlcea.
„Cele mai intense manifestări sunt așteptate pe unele râuri mici din județele: Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița, unde probabilitatea producerii viiturilor rapide și a inundațiilor locale este mai ridicată.
În acest context recomandăm populației să urmărească permanent informațiile și avertizările oficiale, să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundabile, să nu desfășoare activități în apropierea râurilor în timpul manifestării fenomenelor hidrologice și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zonele expuse riscului de inundare”, au precizat hidrologii.
COD GALBEN
În intervalul 01.07.2026 ora 12:00 – 02.07.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Tur (judeţul Satu Mare), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Crasna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Satu Mare), Barcău – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Sălaj şi Bihor), Crişul Repede – bazin amonte S.H. Ciucea şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ciucea (judeţele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Arieș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Alba și Cluj), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Arieș – amonte confluență cu râul Târnava (județele: Mureș și Alba), Mureș – afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Târnava (județele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi și Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu râul Gilort (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Dolj, Mehedinţi şi Gorj), Olt – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sebeș Olt (județele: Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmăţui (județele: Olt și Teleorman), Vedea – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Argeș, Olt și Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).
Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din județele: Bihor, Gorj, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea, Argeș și Dâmboviţa.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Șoc pentru șoferi: De la 1 iulie 2026 amenzile au crescut automat. La cât a ajuns un punct-amendă
Șoc pentru șoferi: De la 1 iulie 2026 amenzile au crescut automat. La cât a ajuns un punct-amendă De la 1 iulie 2026, milioane de șoferi vor plăti mai mult pentru orice abatere rutieră. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, crește automat și valoarea punctului-amendă, care ajunge la 216,25 […]
1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Alba și alte județe vor fi afectate și în primele zile ale lunii kiulie 2026 de caniculă și furtuni, conform atenționărilor meteo Cod Portocaliu și Cod Galben actualizate miercuri, 1 iulie 2026, de Administrația Națională […]
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege cunoscut drept „Legea Paraschiv”, care modifică legislația privind consumul de alcool pe stadioane. Noile prevederi permit comercializarea și consumul băuturilor alcoolice cu o concentrație de până la 5,5% atât în timpul meciurilor de fotbal, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-2 iulie 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte 26 de județe: Anunțul hidrologilor
Cod Galben de inundații în Alba și alte 26 de județe: Anunțul hidrologilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a...
Șoc pentru șoferi: De la 1 iulie 2026 amenzile au crescut automat. La cât a ajuns un punct-amendă
Șoc pentru șoferi: De la 1 iulie 2026 amenzile au crescut automat. La cât a ajuns un punct-amendă De la...
Știrea Zilei
Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud
Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor:...
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce a fost convinsă că fiul ei este internat în spital
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce...
Curier Județean
Bacalaureat 2026 | Un candidat din Alba, eliminat de la proba de Matematică: Câți elevi au fost absenți din cei peste 2.000 înscriși din județ
Un candidat din Alba, eliminat de la proba de Matematică: Câți elevi au fost absenți din cei peste 2.000 înscriși...
FOTO | SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Istorie și Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii
SUBIECTE BACALAUREAT 2026, la Istorie și Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...