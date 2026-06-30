Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”

Călin Matieș, AUR Alba, a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Comisiei Economice, Comerciale, Tehnologice și de Mediu din cadrul Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC).

,,Alegerea mea în funcția de Vicepreședinte al Comisiei Economice, Comerciale, Tehnologice și de Mediu din cadrul Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC) reprezintă, înainte de toate, o responsabilitate față de România și față de cele 12 state membre ale acestei organizații parlamentare.

Le mulțumesc delegațiilor parlamentare care au acordat votul lor de încredere. Consider că această alegere confirmă faptul că România poate avea un rol activ în promovarea cooperării economice și a dialogului regional.

Regiunea Mării Negre traversează una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii. Tocmai de aceea este nevoie de mai mult dialog, de mai multă cooperare și de proiecte concrete care să aducă dezvoltare economică și stabilitate pentru cetățenii statelor membre.

În calitate de vicepreședinte al acestei comisii, îmi propun să susțin inițiative care încurajează investițiile, dezvoltarea infrastructurii, cooperarea comercială, schimbul de bune practici și consolidarea relațiilor economice dintre statele membre. La fel de importantă este și componenta culturală, deoarece apropierea dintre popoare reprezintă fundamentul unei cooperări durabile.

Cred că regiunea Mării Negre are nevoie de pace, stabilitate și relații diplomatice solide. Într-un context internațional tot mai complicat, dialogul trebuie să rămână principalul instrument prin care statele își construiesc viitorul comun.

România are o poziție strategică în această regiune și trebuie să își folosească această poziție pentru a contribui la dezvoltarea proiectelor regionale, la consolidarea securității economice și la crearea unor noi oportunități pentru cetățenii și mediul de afaceri din țara noastră.

Îmi asum această funcție cu seriozitate și responsabilitate. Voi reprezenta România cu demnitate și voi susține, în cadrul PABSEC, toate inițiativele care pot contribui la dezvoltarea economică a regiunii, la întărirea relațiilor dintre statele membre și la promovarea unui climat de cooperare și încredere.

Sunt convins că, prin colaborare, respect reciproc și dialog permanent, putem transforma regiunea Mării Negre într-un spațiu al dezvoltării economice, al stabilității și al prosperității.

România trebuie să fie prezentă acolo unde se iau decizii importante pentru viitorul regiunii, iar eu voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru ca interesele țării noastre să fie reprezentate cu profesionalism și responsabilitate.”

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