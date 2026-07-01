Bacalaureat 2026 | Un candidat din Alba, eliminat de la proba de Matematică: Câți elevi au fost absenți din cei peste 2.000 înscriși din județ

Un candidat din Alba, eliminat de la proba de Matematică: Câți elevi au fost absenți din cei peste 2.000 înscriși din județ

Proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 a fost susținută astăzi, miercuri, 1 iulie 2026, de absolvenții de liceu.

Proba trebuia să se desfășoare inițial marți, 20 iunie 2026, însă a fost amânată cu o zi, din cauza Codului Roșu de caniculă.

Situația din Alba

În județul Alba au fost înscriși 2033 de elevi. Au fost prezenți 1977 de elevi, 55 de absenți și 1 eliminat.

În județul Alba la proba de istorie au fost înscriși 629 de elevi, participând 625. Patru elevi au fost absenți.

La proba de matematică:

Mate-info: 467 de elevi participanți și 0 absenți;

Pedagogic: 23 de elevi participanți și 0 absenți;

M_şt-nat: 309 de elevi participanți și 3 absenți din cei 312 înscriși;

M_Tehnologic: 553 de elevi participanți și 48 absenți și 1 eliminat din cei 602 înscriși;

Un elev, de la Liceul Tehnologic Dorin Pavel Alba Iulia, a fost eliminat din cadrul probei de matematică, M_Tehnologic, la Centrul de Examen de la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia, cel mai probabil, pentru tentativă de fraudă.

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