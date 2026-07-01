Șoc pentru șoferi: De la 1 iulie 2026 amenzile au crescut automat. La cât a ajuns un punct-amendă

De la 1 iulie 2026, milioane de șoferi vor plăti mai mult pentru orice abatere rutieră. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, crește automat și valoarea punctului-amendă, care ajunge la 216,25 lei, față de 202,50 lei până acum.

Majorarea este de aproximativ 6,8% și nu este rezultatul unei modificări a Codului rutier, ci al mecanismului legal care stabilește că un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut garantat în plată.

Amenzi mai mari pentru toate abaterile

Creșterea punctului-amendă afectează toate sancțiunile calculate în funcție de numărul de puncte prevăzute de legislația rutieră. Astfel, începând cu 1 iulie 2026, cuantumul amenzilor este următorul:

• Clasa I (2-3 puncte-amendă): între 432,50 lei și 648,75 lei;

• Clasa a II-a (4-5 puncte-amendă): între 865 lei și 1.081,25 lei;

• Clasa a III-a (6-8 puncte-amendă): între 1.297,50 lei și 1.730 lei;

• Clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă): între 1.946,25 lei și 4.325 lei;

• Clasa a V-a (21-100 puncte-amendă, aplicabilă persoanelor juridice): între 4.541,25 lei și 21.625 lei.

Cele mai frecvente abateri devin mai costisitoare

Șoferii care depășesc limita legală de viteză, nu poartă centura de siguranță sau folosesc telefonul mobil la volan fără un dispozitiv hands-free vor suporta sancțiuni mai mari. De exemplu, o abatere încadrată în Clasa I va fi sancționată cu minimum 432,50 lei, iar depășirile de viteză care atrag sancțiuni din clasele superioare pot depăși cu ușurință pragul de 1.000 de lei.

Se schimbă doar valoarea, nu și regulile

Autoritățile subliniază că nu au fost introduse noi contravenții și nici nu s-au modificat clasele de sancțiuni. Singura schimbare este actualizarea valorii punctului-amendă, ca efect direct al majorării salariului minim brut. Totodată, rămâne valabilă posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în termenul prevăzut de lege, acolo unde această facilitate este aplicabilă.

Impact direct asupra bugetului șoferilor

Creșterea punctului-amendă înseamnă că orice abatere rutieră va costa mai mult începând cu 1 iulie 2026. De la nepurtarea centurii și până la depășirea vitezei legale, sancțiunile vor fi calculate folosind noua valoare de 216,25 lei pentru fiecare punct-amendă, ceea ce va avea un impact imediat asupra bugetului conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație.

foto: arhivă 9cu rol ilustrativ)

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