Ştirea zilei

Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

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Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud

Un bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Între timp bărbatul condamnat a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud. 

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Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 30 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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