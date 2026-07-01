Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud
Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud
Un bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor. Între timp bărbatul condamnat a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud.
Potrivit IPJ Alba, la data de 30 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din municipiul Alba Iulia.
Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 30 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.
Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 11 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.
Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce a fost convinsă că fiul ei este internat în spital
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce a fost convinsă că fiul ei este internat în spital O femeie de 89 de ani din Alba Iulia a fost victima unei înșelăciuni prin metoda ,,copil bolnav”, după ce a fost convinsă telefonic că […]
FOTO | Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat de jandarmi
Portofel cu bani, documente și carduri bancare, furat în Autogara Alba Iulia: Victima, o turistă din Cehia. A fost recuperat de jandarmi Jandarmii din Alba au recuperat în această dimineață, 1 iulie 2026, un portofel din zona Autogării, pierdut de o turistă din Republica Cehă. Mai exact, în jurul orei 06:15, un echipaj de jandarmi […]
FOTO | Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026
Salvan-Ancău Remus-Ioan, elev la Școala Gimnazială Micești din Alba Iulia, cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026 Cea mai mare medie din Alba la Evaluarea Națională 2026 a fost obținută de un elev de la Școala Gimnazială Micești, din Alba Iulia. Este vorba de Salvan-Ancău Remus-Ioan, care a obținut media 9,87. El […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-3 iulie 2026 | Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Alertă de CANICULĂ și FURTUNI în Alba și alte județe: CODURI PORTOCALIU și GALBEN. Anunțul de ultimă oră al meteorologilor...
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea
Berea revine pe stadioane: Suporterii vor putea consuma băuturi alcoolice. Parlamentul a aprobat vânzarea Camera Deputaților a adoptat proiectul de...
Știrea Zilei
Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor: A fost încarcerat în Penitenciarul Aiud
Bărbat de 55 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 11 ani de închisoare pentru agresiune sexuală asupra unui minor:...
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce a fost convinsă că fiul ei este internat în spital
Metoda „Copil bolnav” în Alba: Cum a rămas o femeie de 89 de ani fără 40.000 de lei după ce...
Curier Județean
FOTO | Unde se susține în Alba „Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (13/15)”
Unde se susține în Alba „Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (13/15)” Testul de verificare a cunoașterii regulilor...
Lecție de spirit civic la Teiuș: Trei tineri au găsit un portofel cu peste 2.000 de lei și documente. Au alertat imediat autoritățile
Lecție de spirit civic la Teiuș: Trei tineri au găsit un portofel cu peste 2.000 de lei și documente. Au...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
Opinii Comentarii
FOTO | Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026
Dan Chindriș, ghid de turism: Dezvoltare turistică – Radiografie turism 2026 Vorbim în ultimii ani tot mai mult de dezvoltare...
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...