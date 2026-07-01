Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, organizează sâmbătă, 4 iulie 2026, începând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, cea de-a doua ediție a evenimentului „Transylvania EU Funds Day”, o platformă de dialog dedicată viitorului fondurilor europene și investițiilor strategice pentru dezvoltarea României.
Evenimentul are loc într-un moment esențial pentru politica de coeziune și investițiile europene. Anul 2026 este decisiv atât pentru accelerarea implementării programelor europene și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, cât și pentru definirea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.
„Avem responsabilitatea de a folosi cât mai eficient resursele europene disponibile și, în același timp, de a contribui activ la conturarea viitorului buget european. România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor și să susțină un buget european care răspunde nevoilor comunităților noastre. Dialogul dintre autorități, mediul de afaceri, societatea civilă, instituțiile europene și instituțiile financiare este esențial pentru transformarea fondurilor europene în investiții durabile și proiecte cu impact real. Alba Iulia trebuie să devină un pol regional în ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene și a investițiilor străine, iar acest eveniment contribuie la construcția acestui brand”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European.
Cea de-a doua ediție a Transylvania EU Funds Day va reuni reprezentanți ai administrației locale și centrale, instituțiilor europene și financiare, mediului de afaceri și societății civile, cu un accent deosebit pe nevoile autorităților locale din Transilvania.
Discuțiile vor viza oportunitățile actuale de finanțare, rolul instrumentelor financiare în completarea granturilor europene, perspectivele cadrului financiar multianual 2028–2034 și soluțiile necesare pentru accelerarea investițiilor publice și private.
Participarea este gratuită, iar cei interesați sunt invitați să confirme prezența până la data de 2 iulie 2026, prin completarea formularului de înscriere disponibil AICI.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Politică Administrație
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin Matieș, AUR Alba, a fost ales în funcția de Vicepreședinte al Comisiei Economice, Comerciale, Tehnologice și de Mediu din cadrul Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (PABSEC). ,,Alegerea mea în funcția de Vicepreședinte […]
FOTO | Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia”
Premieră în Alba! Primul pasaj subteran, investiție de peste 74 milioane de lei. Primar: ,,Va schimba fundamental modul în care se circulă în Alba Iulia” Prezentarea publică a proiectului și a finanțării prin care va fi construit un pasaj auto subteran la intersecția străzii Moților cu B-dul Republicii, zona Stadion, a avut loc astăzi, 30 […]
Comunicat | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Oprirea transportului public din Alba Iulia încalcă dreptul la muncă, sănătate și mobilitate Dreptul la transport public este un DREPT ESENȚIAL! Ceea ce se întâmplă în aceste zile la Alba Iulia prin întreruperea totală a transportului local încalcă drepturile oamenilor la mobilitate, muncă sau sănătate. Zeci de mii de oameni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii iulie 2026: data la care vin banii prin Poșta Română și când intră pensiile pe card. Anunț pentru milioane de pensionari
Pensii iulie 2026: data la care vin banii prin Poșta Română și când intră pensiile pe card. Anunț pentru milioane...
1 iulie 2026 | Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program
Trenuri electrice noi intră în circulație pe ruta București Nord – Cluj-Napoca și retur: Program Interregional Călători (IRC) anunță o...
Știrea Zilei
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10 la Matematică. De la ce școli provin elevii
Rezultate Evaluare Națională 2026 în Alba: 5 note de 10 la Limba și Literatura română și o notă de 10...
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba
Canabis ascuns în colete din Spania: Rețea de trafic de droguri destructurată de DIICOT. Condamnare cu executare la Tribunalul Alba...
Curier Județean
VIDEO | Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și la mai multe cotețe de porci
Rupere de nori în Apuseni: Două case de vacanță din Bucium Izbita, inundate după ploaia torențială. Apa a intrat și...
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba
Acord-cadru pentru întreținerea drumurilor de pământ din zonele periurbane într-un oraș din Alba Primăria Cugir a lansat, în 26 iunie...
Politică Administrație
Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România
Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru...
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre”
Călin Matieș, AUR Alba, ales Vicepreședinte PABSEC: ,,România trebuie să fie un actor important în dezvoltarea regiunii Mării Negre” Călin...
Opinii Comentarii
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții și obiceiuri
29 iunie 2026 | Praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății ortodoxe: Tradiții...
Nume care se sărbătoresc de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 2026 – aproape 500.000 de români îşi serbează onomastica
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Petru şi Pavel 2026? Români care îşi serbează onomastica de Sfinţii Petru şi Pavel:...