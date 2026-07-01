Comunicat PSD Alba | Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România

Victor Negrescu organizează la Alba Iulia cea de-a doua ediție a „Transylvania EU Funds Day”, dedicată viitorului fondurilor europene pentru România

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, organizează sâmbătă, 4 iulie 2026, începând cu ora 11:00, la Centrul Multifuncțional „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, cea de-a doua ediție a evenimentului „Transylvania EU Funds Day”, o platformă de dialog dedicată viitorului fondurilor europene și investițiilor strategice pentru dezvoltarea României.

Evenimentul are loc într-un moment esențial pentru politica de coeziune și investițiile europene. Anul 2026 este decisiv atât pentru accelerarea implementării programelor europene și finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, cât și pentru definirea viitorului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

„Avem responsabilitatea de a folosi cât mai eficient resursele europene disponibile și, în același timp, de a contribui activ la conturarea viitorului buget european. România trebuie să fie prezentă la masa deciziilor și să susțină un buget european care răspunde nevoilor comunităților noastre. Dialogul dintre autorități, mediul de afaceri, societatea civilă, instituțiile europene și instituțiile financiare este esențial pentru transformarea fondurilor europene în investiții durabile și proiecte cu impact real. Alba Iulia trebuie să devină un pol regional în ceea ce înseamnă atragerea fondurilor europene și a investițiilor străine, iar acest eveniment contribuie la construcția acestui brand”, a declarat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European.

Cea de-a doua ediție a Transylvania EU Funds Day va reuni reprezentanți ai administrației locale și centrale, instituțiilor europene și financiare, mediului de afaceri și societății civile, cu un accent deosebit pe nevoile autorităților locale din Transilvania.

Discuțiile vor viza oportunitățile actuale de finanțare, rolul instrumentelor financiare în completarea granturilor europene, perspectivele cadrului financiar multianual 2028–2034 și soluțiile necesare pentru accelerarea investițiilor publice și private.

Participarea este gratuită, iar cei interesați sunt invitați să confirme prezența până la data de 2 iulie 2026, prin completarea formularului de înscriere disponibil AICI.

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