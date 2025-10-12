VIDEO | Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live

Festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu” aduce folclor și arome locale. Publicul se bucură de spectacole, teatru de păpuși, produse tradiționale, expoziții de dovleci și concerte live

Astăzi, 12 octombrie 2025, în zona Căminului Cultural din Pianu de Jos, județul Alba, are loc festivalul „Armonii și Gusturi la Pianu”, dedicat Zilei Naționale a Produselor Agroalimentare Românești. Evenimentul reunește expozanți și artiști locali, oferind publicului o combinație de muzică, dans și produse tradiționale.

Festivalul oferă și numeroase standuri cu preparate tradiționale românești, unde vizitatorii pot gusta bulz ciobănesc cu mămăligă, brânzeturi locale, murături sau alte bunătăți specifice zonei. Standurile sunt pline de arome autentice și produse locale, astfel încât fiecare vizită devine o adevărată experiență gastronomică.

Spectatorii se vor putea bucura de muzică și dansuri populare susținute de elevi ai Școlii Gimnaziale Pianu de Sus și ai învățământului primar din comună. Pentru cei mici sunt pregătite spectacole de teatru de păpuși, interpretate de Teatrul „Prichindel” Alba Iulia, precum și momente de clowni și jocuri interactive.

Evenimentul include și expoziții speciale, cum ar fi „Bostaniada”, și reprezentații artistice ale Ansamblului Folcloric al Județului Alba, urmate de concerte diverse, de la muzică pop și folk, la muzică italiană, iar seara se va încheia cu discotecă.

Programul festivalului cuprinde:

* ora 14:00 – 14:30: Deschiderea Festivalului, de către Fanfara din Petrești;

* ora 14:00 – 20:00: Expoziție cu vânzare de produse tradiționale românești / produse agroalimentare;

* ora 14:00 – 17:00: Campanie de informare „Împreună pentru sănătate” – Direcția de Sănătate Publică Alba, Asistența medicală Comunitară, Crucea Roșie Alba, profesor Asztalos Atila – Școala Post Liceală „Henri Coandă Sebeș, împreună cu colegii asistenți medicali voluntari;

* ora 14:30 – 15:00: Program de muzică și dansuri populare, „Mugurașii pianului” din Pianu de Jos, comuna Pianu: elevii Școlii Gimnaziale Pianu de Sus, elevii invățământului primar Pianu de Jos, Pianu de Sus și Strungari;

* ora 15:00 – 16:00: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, pentru copii. „Clovnii petrecăreți” interpretare, Laura și Adam Boboc;

* ora 16:00 – 17:00: Expoziție de felinare din dovlegi/bostani „Bostaniada”;

*ora 17:00 – 18:00: Ansamblul Folcloric al Județului Alba, Dirijor: Alexandru Pal, alături de soliștii: Roxana Reche, Florica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută;

* ora 18:00 – 18:30: Muzică pop: vasi Berki & Friends;

* ora 18:30 – 19:00: Muzică folk – Liviu Trifu;

* ora 19:00 – 20:00: Muzică acustică – Besoiu Valentin;

* ora 20:00 – 21:00: Muzică italiană – Trupa DUBLU CLICK

* ora 21:00 – 22:00: Discotecă

