VIDEO | „Ce spun albaiulienii după 7 săptămâni fără transport public: ,,Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos. Să termine cu prostiile, avem nevoie de autobuze”
„Ce spun albaiulienii după 7 săptămâni fără transport public: ,,Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos. Să termine cu prostiile, avem nevoie de autobuze”
Au trecut șapte săptămâni de când Alba Iulia a rămas fără transport public local, după ce șoferii și angajații STP au intrat în grevă pe fondul salariilor neachitate. Pentru mii de albaiulieni, lipsa autobuzelor a devenit o problemă de zi cu zi, iar oamenii spun că s-au săturat de promisiuni și așteaptă o soluție.
De aproape două luni, autobuzele STP nu mai circulă la Alba Iulia, iar cei care nu au mașini personale sunt nevoiți să meargă pe jos, să apeleze la taxiuri sau să găsească alte variante pentru a ajunge la serviciu, la medic, la cumpărături sau în alte zone ale orașului.
Situația este cu atât mai dificilă pentru pensionari, pentru persoanele cu probleme locomotorii și pentru cei care fac naveta.
„Pentru oamenii care au nevoie de autobuz este cel mai rău lucru posibil care se putea întâmpla”, spune o femeie din Alba Iulia.
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Un pensionar este și mai categoric: „Să termine cu prostiile că avem nevoie de mijloace de transport. La vârsta noastră e foarte dificil, și pe căldurile astea, și bolnavi…”
„Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos”
Nemulțumirea este alimentată și de faptul că, de la o zi la alta, oamenii aud că problema se va rezolva, însă autobuzele nu au revenit pe trasee.
„E foarte urâtă treaba și cei care sunt responsabili să-și facă datoria. Bănuiesc că nu numai primăria e de vină, probabil și conducerea STP. Nu am garanția că ce spun eu e bine, dar să se aplice legea. Nu se poate ca de 50 de zile să mergem pe jos. Foarte urât, să facă ceva. Am zis că o săptămână, două, dar am auzit că ne-ar putea prinde și luna ianuarie 2027”, spune un albaiulian.
Un alt localnic consideră că situația a devenit insuportabilă pentru cei care depind de transportul în comun.
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„E mare nemulțumire la călători, majoritatea circulă cu autobuzele. E greu, mai ales pentru cei care fac naveta la fabrică sau și pe distanțe mai lungi. Fac promisiuni că se rezolvă și nu se mai rezolvă. Și benzina e scumpă și motorina, nu e o situație normală.”
„Autobuzele stau bine mersi la pod la Partoș, ruginesc”
Pentru cei care au probleme de sănătate sau dificultăți de deplasare, lipsa transportului în comun este și mai greu de suportat.
„Să dea drumul cât mai repede la autobuze, vedeți cum e, nu putem merge pe jos din cauză la problemele de la picioare. Așteptăm cât mai repede să pornească”, spune o femeie.
Un alt albaiulian atrage atenția asupra autobuzelor care stau nefolosite în timp ce oamenii sunt nevoiți să meargă pe jos:
„Autobuzele stau bine mersi la pod la Partoș, ruginesc și oamenii săracii se duc cu bagajele, cu straițele în mână până acasă. E grea treaba asta. Ar trebui să se reglementeze treburile și să meargă autobuzele, măcar cum mergeau înainte.”
Pentru alții, drumul pe jos a devenit o rutină nedorită: „Nu-i bine, circulăm pe jos. Ne mai odihnim un pic în stații, că mă doare mijlocul, mergem până în Ampoi.”
Pensionarii spun că au ajuns să dea zeci de lei zilnic pe taxi
Lipsa autobuzelor îi lovește puternic și pe pensionarii care au nevoie să ajungă la medic, la farmacie sau la piață. O femeie spune că a ajuns să cheltuiască sume importante pe taxi pentru drumuri pe care înainte le făcea cu transportul public.
„Pensionarii au nevoie de transport. Văd că dacă l-am votat pe dl. Pleșa, nu ia nicio măsură. Dl. Pleșa ar trebui să ia măsuri pentru pensionari mai ales. Cheltuim prea mult pe taxi, mergând la doctor, venind de la doctor, ba în Centru, ba la piață. Am mers cu taxi și mi-a luat 40 de lei până în Centru, am fost la farmacie și nu am găsit decât în Centru medicamentele. Noi așteptăm de la primarul Pleșa să ne facă favorul, nouă pensionarilor și oamenilor, muncitorilor, la tot județul, că toți l-am votat.”
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Criticile la adresa administrației locale sunt dure: „Un primar foarte prost, care nu a făcut nimic pentru Alba. Își bate joc de oameni”, spune un alt albaiulian.
Un alt localnic pune situația pe seama tuturor celor implicați și cere rezolvarea conflictului: „Hoție curată. Cred că sunt îmbuibați, au salarii prea mari și când omul ajunge la bani face multe trăznăi”.
Primăria spune că transportul se reia în această săptămână. STP infirmă
Nemulțumirile oamenilor vin chiar în ziua în care Primăria Alba Iulia a anunțat că transportul public ar putea fi reluat în această săptămână.
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta, a declarat marți, 4 august 2026, că, în urma discuțiilor purtate în ultima perioadă, s-ar fi ajuns la o înțelegere care ar permite reluarea transportului public.
Primăria spune că STP are emisă o factură de aproximativ 2 milioane de lei, iar în cazul reluării transportului plata ar urma să fie calculată proporțional cu numărul de zile în care serviciul va fi prestat.
„Sperăm ca astăzi, mâine, acest serviciu de utilitate publică să fie reluat în municipiul Alba Iulia”, a transmis reprezentantul administrației locale.
Numai că conducerea STP Alba Iulia infirmă informația.
Directorul STP susține că operatorul de transport nu a fost invitat la întâlnirea de luni, la care au participat, potrivit acestuia, președintele AIDA-TL Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, iar din partea administrației locale Alba Iulia primarul Gabriel Pleșa, viceprimarul Marius Filimon și city managerul Lucian Morgovan și Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.
Potrivit conducerii STP, președintele AIDA-TL ar fi prezentat convenția de eșalonare a plăților, însă reprezentanții Primăriei Alba Iulia nu ar fi dorit să discute despre aceasta.
Astfel, în timp ce Primăria vorbește despre o posibilă reluare a transportului în această săptămână, STP spune că nu există o înțelegere în acest sens.
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