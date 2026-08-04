VIDEO | Transportul public din Alba Iulia ar putea reporni după 7 săptămâni de blocaj: Primăria și AIDA-TL ar fi ajuns la o înțelegere. Anunțul de ultimă oră făcut de administrația locală
Transportul public din Alba Iulia ar putea reporni după 7 săptămâni de blocaj: Primăria și AIDA-TL ar fi ajuns la o înțelegere. Anunțul de ultimă oră făcut de administrația locală
Marți, 4 august 2026, s-au împlinit șapte săptămâni de la oprirea transportului public din municipiul Alba Iulia. Criza ar putea fi încheiată în curând, speră reprezentanții administrației locale, în urma discuțiilor purtate între Primăria Alba Iulia și AIDA-TL.
Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta, a declarat că atât luni, cât și săptămâna trecută, au avut loc discuții între reprezentanții administrației locale și cei ai AIDA-TL.
,,Astăzi se împlinesc 7 săptămâni de la oprirea transportului în comun din municipiul Alba Iulia, moment în care șoferii STP au decis să intre în grevă. Au fost discuții între conducerea Primăriei și conducerea AIDA-TL, ieri, dar și săptămâna trecută.”, a afirmat Flaviu Buta.
În urma acestor discuții, părțile au ajuns la o înțelegere potrivit căreia STP ar putea relua transportul public în municipiul Alba Iulia chiar în această săptămână, explică purtătorul de cuvânt al administrației publice.
,,Sperăm ca astăzi, mâine, acest serviciu de utilitate publică să fie reluat în municipiul Alba Iulia”
,,Din aceste discuții a rezultat o înțelegere cum că dacă STP v-a relua transportul în municipiul Alba Iulia, ei deja având o factură rezumată de 2 milioane de lei emisă către Primărie în 3 august, vom calcula zilele proporțional și vom face plata acestei facturi astfel încât domnii să aibă resursele financiare pentru prestarea serviciului. Sperăm ca astăzi, mâine, acest serviciu de utilitate publică să fie reluat în municipiul Alba Iulia.”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
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