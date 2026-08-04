Ştirea zilei

Jaful de 300.000 de euro din Teiuș: Cum a rămas o familie fără peste 160.000 de euro și un kilogram de aur. Victimele acuză lipsa de progres în anchetă

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

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Jaful de 300.000 de euro din Teiuș: Cum a rămas o familie fără peste 160.000 de euro și un kilogram de aur. Victimele acuză lipsa de progres în anchetă

La aproape o lună de la spargerea unei locuințe din orașul Teiuș, în urma căreia au fost sustrase peste 160.000 de euro și un kilogram de aur, familia prejudiciată acuză lipsa de progres real în anchetă, deși principalii suspecți au fost deja identificați cu numele.

Ce s-a întâmplat

În noaptea de 3 spre 4 iulie 2026, locuința familiei Șerban-Rezmiveș din Teiuș a fost spartă în timp ce proprietarii se aflau, sub un pretext regizat, la peste 20 de kilometri distanță, în municipiul Alba Iulia. Potrivit anchetei, victimele fuseseră contactate în aceeași seară de o persoană cunoscută, sub motivul unei pretinse vânzări de imobil, și ținute departe de casă exact în intervalul în care hoții acționau.

Din locuință au fost sustrase 145.400 de euro, 6.700 de euro, 1.000 de franci elvețieni și un kilogram de bijuterii din aur, prejudiciul total ridicându-se la peste 300.000 de euro.

Reținere urmată de eliberare, fără măsuri suplimentare

Persoana cercetată pentru complicitate la comiterea faptei a fost reținută inițial, propunerea de arestare preventivă fiind însă respinsă de instanță, care a dispus măsura mai puțin severă a controlului judiciar, cu interdicția de a contacta persoanele vătămate.

Ulterior, unul dintre suspecții identificați ca autor direct al spargerii a fost și el reținut de poliție, însă pus în libertate după 24 de ore, fără a se dispune alte măsuri preventive.

Familia prejudiciată susține că, deși a pus la dispoziția anchetatorilor fotografii, înregistrări video și alte probe care ar indica legătura dintre suspecți, nu au fost luate până acum măsuri concrete — precum percheziții, sechestru asigurător asupra bunurilor suspecților sau extinderea cercetărilor asupra tuturor persoanelor implicate.

Teama de a nu recupera niciodată prejudiciul

Principala îngrijorare a victimelor este că, pe măsură ce trece timpul fără ca bunurile sustrase să fie indisponibilizate, aurul și sumele de bani ar putea fi valorificate sau ascunse definitiv, făcând imposibilă recuperarea prejudiciului.

Reacția autorităților

Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud nu a putut fi contactat până la publicarea acestui articol.

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