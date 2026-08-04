STP Alba Iulia infirmă că transportul public va fi reluat în această săptămână: „Nu am ajuns la nicio înțelegere cu Primăria”

Transportul public din Alba Iulia ar putea rămâne în continuare blocat, în ciuda anunțului făcut marți de Primărie. Conducerea STP Alba Iulia infirmă categoric că ar fi existat o înțelegere privind reluarea curselor în această săptămână și susține că operatorul nici măcar nu a fost invitat la întâlnirea de luni, în cadrul căreia administrația locală afirmă că s-ar fi discutat soluțiile pentru deblocarea situației.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Alba Iulia, Flaviu Buta, a transmis marți, 4 august 2026, că transportul public ar putea fi reluat chiar în zilele de marți sau miercuri.

Potrivit acestuia, discuțiile purtate în ultimele zile ar fi dus la o înțelegere între părțile implicate, astfel încât STP să poată reveni pe traseele din municipiu.

„Din aceste discuții a rezultat o înțelegere cum că dacă STP va relua transportul în municipiul Alba Iulia, ei deja având o factură rezumată de 2 milioane de lei emisă către Primărie în 3 august, vom calcula zilele proporțional și vom face plata acestei facturi astfel încât domnii să aibă resursele financiare pentru prestarea serviciului. Sperăm ca astăzi, mâine, acest serviciu de utilitate publică să fie reluat în municipiul Alba Iulia”, a declarat Flaviu Buta.

STP: „Nu am fost invitați la întâlnirea de luni”

Conducerea STP Alba Iulia vine însă cu o cu totul altă versiune și infirmă faptul că ar fi fost încheiat un acord pentru reluarea transportului.

Directorul STP susține că operatorul de transport nu a fost invitat să participe la întâlnirea de luni, în cadrul căreia ar fi fost discutată situația transportului public din Alba Iulia.

La întâlnire ar fi participat, din partea AIDA-TL, președintele Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru, iar din partea administrației locale Alba Iulia primarul Gabriel Pleșa, viceprimarul Marius Filimon, city managerul Lucian Morgovan și Ion Dumitrel, președintele CJ Alba.

Potrivit conducerii STP, președintele AIDA-TL ar fi prezentat inclusiv convenția de eșalonare a plăților, însă reprezentanții Primăriei Alba Iulia nu ar fi dorit să poarte discuții pe această temă.

Prin urmare, susține operatorul, nu poate fi vorba despre o înțelegere în urma căreia STP să fi acceptat reluarea transportului public în municipiu.

2 milioane de lei, miza anunțului Primăriei

În centrul declarațiilor făcute marți de administrația locală se află o factură în valoare de aproximativ 2 milioane de lei, emisă de STP către Primăria Alba Iulia în data de 3 august.

Primăria susține că, în cazul în care transportul este reluat, plata acestei facturi ar urma să fie făcută proporțional cu numărul de zile în care serviciul este prestat, astfel încât operatorul să dispună de resursele financiare necesare.

Problema este că, potrivit STP, nu există un acord în acest sens.

Astfel, în timp ce administrația locală transmite public că speră ca autobuzele să revină pe trasee „astăzi, mâine”, conducerea operatorului spune că situația nu a fost deblocată și că discuțiile nu au produs înțelegerea prezentată de Primărie.

Cine spune adevărul?

Situația ridică o întrebare simplă: când va fi reluat efectiv transportul public în Alba Iulia și în baza cărei înțelegeri?

Deocamdată, declarațiile celor două părți se contrazic. Primăria vorbește despre o înțelegere și despre posibilitatea reluării curselor în această săptămână, în timp ce conducerea STP spune că nu a participat la întâlnirea de luni și că nu a ajuns la niciun acord privind reluarea transportului.

Cert este că, în lipsa unei soluții concrete, transportul public rămâne blocat, iar locuitorii municipiului Alba Iulia sunt cei care suportă consecințele conflictului dintre operator și administrația locală.

Rămâne de văzut dacă în următoarele ore sau zile va fi găsită o soluție care să permită autobuzelor STP să revină pe traseele din Alba Iulia sau dacă anunțul privind reluarea transportului se va dovedi, din nou, prematur.

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