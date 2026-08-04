VIDEO | Cum a rămas o vârstnică de 84 de ani, din Bucium, aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea banii, reținut de polițiștii din Abrud
Cum a rămas o vârstnică de 84 de ani, din Bucium, aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea banii, reținut de polițiștii din Abrud
O vârstnică de 84 de ani, din Bucium, a rămas fără aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea banii a fost reținut de polițiștii din Abrud.
Polițiștii de investigații criminale din orașul Abrud au identificat persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de înșelăciunea, fiind vorba de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Ciurea, județul Iași.
În vederea documentării și probării activității infracționale, polițiștii de investigații criminale din orașul Abrud au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Ciurea, județul Iași.
În urma efectuării percheziției, au fost descoperite și ridicate sumele de 10.400 de lei și 280 de euro.
La data de 4 august 2026, față de bărbatul, în vârstă de 40 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore.
În cursul zilei de 5 august 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea.
Informații de background:
La data de 5 iulie 2026, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că mama sa, în vârstă de 84 de ani, din comuna Bucium, a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută.
Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 5 iulie 2026, în jurul orei 17.30, femeia, în vârstă de 84 de ani, în timp ce se afla la adresa de domiciliu, ar fi fost contactată, pe telefonul fix, de către un bărbat care s-ar fi prezentat drept fiul ei și i-ar fi spus că a fost implicat într-un accident rutier și, în prezent, se află internat într-un spital, urmând să fie transferat în Austria pentru a fi operat.
Ulterior, la telefon ar fi intervenit un alt bărbat care s-ar fi prezentat drept cadru medical și i-ar fi solicitat femeii o sumă pentru intervenții chirurgicale necesare fiului ei.
Femeia a dat curs solicitării, iar la domiciliul acesteia, după aproximativ 15-20 de minute, s-a prezentat un bărbat căruia femeia i-a dat suma de 22.700 de lei și 800 de euro.
Când i-a sunat pe nepoata și fiul său, a realizat că a fost indusă în eroare, întrucât fiul ei nu are probleme de sănătate.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciunea.
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