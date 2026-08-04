Foto | Comuna Mirăslău devine hub auto regional: DP World lansează primul coridor feroviar pentru vehicule finite spre sud-estul Europei
Comuna Mirăslău devine hub auto regional: DP World lansează primul coridor feroviar pentru vehicule finite spre sud-estul Europei
DP World a finalizat prima livrare de vehicule finite din Zeebrugge (Belgia) către zona Aiud (România), marcând lansarea unui nou coridor feroviar care conectează Europa de Vest cu sud-estul continentului.
Transportul inițial, cu destinația Chișinău (Republica Moldova), reprezintă prima operațiune feroviară de transport auto din Europa gestionată integral de DP World, de la un capăt la altul.
Din zona Aiud (n.a. de la Mirăslău, mai precis), vehiculele își vor continua drumul rutier până la destinația finală.
Compania intenționează să utilizeze locația din Alba ca hub regional de distribuție a vehiculelor finite pentru România și piețele învecinate. Proiectul-pilot face parte din strategia mai amplă a DP World de a consolida rolul terminalului de la Mirăslău ca hub regional de logistică auto.
Compania plănuiește introducerea unui serviciu regulat, cu operațiuni bilunare, în a doua jumătate a anului 2026. DP World intenționează, de asemenea, să conecteze Aiud cu alte porturi europene, printre care Koper (Slovenia), în mod similar.
Trecerea la transportul intermodal aduce beneficii semnificative pentru mediu, oferind clienților o reducere de până la 55% a emisiilor de CO₂, comparativ cu transportul rutier echivalent pe distanțe lungi. De asemenea, reduce expunerea la volatilitatea costurilor asociată reglementărilor europene în continuă schimbare privind transportul rutier și taxelor de drum tot mai mari în țările de tranzit, îmbunătățind în același timp predictibilitatea prin diminuarea complexității administrative la frontieră.
Dragoș Călin, Director Freight Balkans, la DP World, a declarat: „Companiile din industria auto își doresc să își reducă expunerea la transportul rutier pe distanțe lungi. Combinând transportul feroviar cu cel rutier într-un singur serviciu integrat, oferim clienților o fiabilitate mai mare, emisii reduse și o soluție care se poate extinde pe măsură ce fluxurile comerciale din Europa continuă să evolueze.”
Svitlana Balaban, CEO DP World România, a declarat: „Strategia noastră este de a construi o rețea logistică europeană mai bine conectată, creând noi coridoare comerciale și oferind clienților mai multe opțiuni pentru transportul mărfurilor pe continent. Aiud este o componentă importantă a acestei viziuni, creând noi legături între porturile din Europa de Vest și piețele din sud-estul Europei.”
Terminalul logistic multimodal de la Mirăslău, inaugurat în 2024 în urma unei investiții a DP World de 21 de milioane de euro, este o facilitate de 180.000 m². Situat în imediata apropiere a autostrăzii A10 și conectat la rețeaua națională de cale ferată a României, terminalul oferă servicii de manipulare a containerelor, depozitare, vămuire și expediții de marfă.
Prezentă pe șase continente, cu o echipă de peste 125.000 de angajați, compania DP World combină infrastructura globală cu expertiza locală pentru a oferi soluții integrate de lanț logistic. De la porturi și terminale până la servicii maritime, logistică și tehnologie, DP World valorifică inovația pentru a crea modalități mai eficiente de a face comerț, reducând disfuncționalitățile din lanțul de aprovizionare – de la linia de producție până la ușa clientului.
Rețeaua europeană a DP World cuprinde peste 250 de locații în mai mult de 30 de țări, incluzând porturi maritime de mare adâncime, terminale interioare, huburi feroviare și facilități de depozitare. Prin investiții susținute în infrastructură, tehnologie și resurse umane, compania susține peste 26.000 de locuri de muncă și facilitează un comerț mai inteligent, mai rapid și mai rezilient pe întregul continent.
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