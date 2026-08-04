Curier Județean

FOTO | Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. O persoană rănită, asistată medical la fața locului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență

Un autoturism s-a răsturnat la Sebeș, pe strada Decebal, marți, 4 august 2026. La fața locului intervine o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Mun. Sebes, strada Decebal.

Este vorba despre un  autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

La locul producerii evenimentului o persoană are nevoie de îngrijiri medicale si este asistată la fața locului de către echipajul SMURD.

UPDATE ISU Alba 2:

Persoana a refuzat transportul la spital.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Cum a rămas o vârstnică de 84 de ani, din Bucium, fără aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea banii, reținut de polițiștii din Abrud

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

4 august 2026

De

Cum a rămas o vârstnică de 84 de ani, din Bucium, fără aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea banii, reținut de polițiștii din Abrud O vârstnică de 84 de ani, din Bucium, a rămas fără aproape 23.000 lei și 800 de euro. Bărbatul care a înșelat-o să dea […]

Citește mai mult

Curier Județean

Pensii 2026 | Casa de Pensii Alba deschide dialogul cu pensionarii: „Ghidul Pensionarului” va răspunde întrebărilor care îi preocupă pe beneficiari

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

4 august 2026

De

Casa de Pensii Alba deschide dialogul cu pensionarii: „Ghidul Pensionarului” va răspunde întrebărilor care îi preocupă pe beneficiari Casa Județeană de Pensii Alba lansează o nouă inițiativă de informare destinată pensionarilor și viitorilor pensionari. Instituția îi invită pe beneficiari să transmită întrebări de interes general despre pensii și drepturile de asigurări sociale, urmând ca cele […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Final de misiune în Franța pentru 16 pompieri de la ISU Alba: S-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure pe toată durata lunii iulie

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

4 august 2026

De

Final de misiune în Franța pentru 16 pompieri de la ISU Alba: S-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure pe toată durata lunii iulie 16 pompieri din cadrul ISU Alba s-au aflat la datorie în lupta cu incendiile de pădure din Republica Franceză pe toată durata lunii iulie. Aceștia s-au întors cu […]

Citește mai mult