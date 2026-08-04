FOTO | Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. O persoană rănită, asistată medical la fața locului
Accident rutier la Sebeș: Un autoturism s-a răsturnat pe strada Decebal. Un echipaj de prim ajutor intervine de urgență
Un autoturism s-a răsturnat la Sebeș, pe strada Decebal, marți, 4 august 2026. La fața locului intervine o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Mun. Sebes, strada Decebal.
Este vorba despre un autoturism răsturnat, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba:
La locul producerii evenimentului o persoană are nevoie de îngrijiri medicale si este asistată la fața locului de către echipajul SMURD.
UPDATE ISU Alba 2:
Persoana a refuzat transportul la spital.
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