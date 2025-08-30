VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025
Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul, închis până în luna noiembrie 2025
Pe breteaua numărul 2 a nodului rutier Sebeș, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia, traficul este închis de mai bine de o lună. DRDP Cluj a anunțat închiderea traficului în data de 21 iulie 2025, iar de atunci la orele de vârf, în special între 17-20, circulația de desfășoară cu dificultate atât la ieșirea de pe autostradă, cât și la ieșirea din Sebeș spre Alba Iulia.
Din cauză că este închisă breteaua 2, care face legătura dintre A1 și A10 pe două benzi, pe direcția Deva-Alba Iulia, traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) și prin cele 2 sensuri giratorii.
Citește și: VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei
În anul 2024, s-a constatat deformarea aparatelor de reazem de pe culeea dintre Deva a bretelei 2, efectul imediat fiind micșorarea gabaritului rostului dintre zidul de gardă și tablier, deteriorarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație și apariția unor fisuri.
Cauza deformării aparatului de reazem o reprezintă materialul de umplutură din spatele culeei, întrucât acesta nu a fost suficient compactat, a avut loc fenomenul de tasare.
Potrivit expertizei tehnice au fost propuse trei măsuri de remediere și consolidare a culeei, toate presupunând închiderea circulației rutiere.
Conform DRDP Cluj, soluția este ”un ecran de piloți forați în spatele culeei, solidarizați la partea superioară (sub cale) cu un radier de beton armat pe toată lățimea podului; coloane de diametru mare, două de fiecare parte a podului, solidarizate cu un radier la nivelul terenului, în fața rampei culee”.
Consolidarea culeei se va realiza printr-un ecran de piloți forați de diametru 60-80cm, în spatele culeei, solidarizați la partea superioară cu radier de beton armat și ancorați cu ancore.
Simultan se vor realiza câte două coloane de diametru mare, de fiecare parte a podului care vor fi solidarizate cu un radier de radierul transversal.
Lucrările sunt în perioada de garanție, iar remedierea se va realiza pe cheltuiala antreprenorului, firma italiană Pizzarotti.
Potrivit oficialilor DRDP, termenul de remediere și consolidare a culeei, implicit de redeschidere a traficului rutier este 21 noiembrie 2025.
În prezent, în apropierea culeei a fost adusă o foreză care a început să lucreze, dar rămâne să vedem dacă va fi respectat termenul de efectuare a lucrărilor, întrucât pe lângă lucrările de piloți forați și coloane forate, va trebui ridicat și fixat din nou tablierul metalic de tip COR-TEN.
Un lucru este cert, din cauza închiderii bretelei 2, traficul este îngreunat în nodul rutier Sebeș, poliția recomandând utilizarea rutelor alternative.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului
Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului Polițiștii din Sebeș au găsit sâmbătă, 30 august 2025, într-un șanț, un portmoneu aparținând unui bărbat. Cel mai probabil portofelul a fost pierdut de posesorul său, întrucât în el se aflau actele deținătorului, dar și carduri […]
VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta
Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta Vă mai aduceți aminte de turta dulce din copilărie al cărei miros îți inunda nările la fiecare respirație și vă bucura inimile mici de prichindei? Cea înșirată pe […]
Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!
Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire! Recent, în luna iulie 2025 mai exact, un comunicat al consilierului local PNL din Aiud, Lucian Alba, ne anunța că acesta a renunțat la indemnizația sa lunară de circa 900 de lei pe care o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza...
31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate
31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în județul Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri...
Știrea Zilei
VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025
Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de...
FOTO | Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului
Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului Polițiștii...
Curier Județean
FOTO | Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia
Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia Ansamblul Folcloric...
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune de amploare pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic
Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un...
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...
MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Idei de urări, felicitări și SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Ce mesaje, urări, felicitări și SMS-uri de ”la mulți ani” puteți trimite persoanelor care își...