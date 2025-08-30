VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025

Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul, închis până în luna noiembrie 2025

Pe breteaua numărul 2 a nodului rutier Sebeș, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia, traficul este închis de mai bine de o lună. DRDP Cluj a anunțat închiderea traficului în data de 21 iulie 2025, iar de atunci la orele de vârf, în special între 17-20, circulația de desfășoară cu dificultate atât la ieșirea de pe autostradă, cât și la ieșirea din Sebeș spre Alba Iulia.

Din cauză că este închisă breteaua 2, care face legătura dintre A1 și A10 pe două benzi, pe direcția Deva-Alba Iulia, traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) și prin cele 2 sensuri giratorii.

În anul 2024, s-a constatat deformarea aparatelor de reazem de pe culeea dintre Deva a bretelei 2, efectul imediat fiind micșorarea gabaritului rostului dintre zidul de gardă și tablier, deteriorarea dispozitivului de acoperire a rostului de dilatație și apariția unor fisuri.

Cauza deformării aparatului de reazem o reprezintă materialul de umplutură din spatele culeei, întrucât acesta nu a fost suficient compactat, a avut loc fenomenul de tasare.

Potrivit expertizei tehnice au fost propuse trei măsuri de remediere și consolidare a culeei, toate presupunând închiderea circulației rutiere.

Conform DRDP Cluj, soluția este ”un ecran de piloți forați în spatele culeei, solidarizați la partea superioară (sub cale) cu un radier de beton armat pe toată lățimea podului; coloane de diametru mare, două de fiecare parte a podului, solidarizate cu un radier la nivelul terenului, în fața rampei culee”.

Consolidarea culeei se va realiza printr-un ecran de piloți forați de diametru 60-80cm, în spatele culeei, solidarizați la partea superioară cu radier de beton armat și ancorați cu ancore.

Simultan se vor realiza câte două coloane de diametru mare, de fiecare parte a podului care vor fi solidarizate cu un radier de radierul transversal.

Lucrările sunt în perioada de garanție, iar remedierea se va realiza pe cheltuiala antreprenorului, firma italiană Pizzarotti.

Potrivit oficialilor DRDP, termenul de remediere și consolidare a culeei, implicit de redeschidere a traficului rutier este 21 noiembrie 2025.

În prezent, în apropierea culeei a fost adusă o foreză care a început să lucreze, dar rămâne să vedem dacă va fi respectat termenul de efectuare a lucrărilor, întrucât pe lângă lucrările de piloți forați și coloane forate, va trebui ridicat și fixat din nou tablierul metalic de tip COR-TEN.

Un lucru este cert, din cauza închiderii bretelei 2, traficul este îngreunat în nodul rutier Sebeș, poliția recomandând utilizarea rutelor alternative.

