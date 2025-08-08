VIDEO | Pe A10 Sebeș-Turda, autostrada meșterului Manole, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei

Pe A10 Sebeș-Turda sau autostrada meșterului Manole, cum mai este denumită, în nodul rutier Sebeș, traficul pe o bretea este întrerupt pentru câteva luni din cauza deteriorării grave a unei culei

Pe A10 Sebeș-Turda, problemele nu se sfârșesc niciodată. După cunoscutele alunecări din dealul de la Alba Iulia Nord, au apărut deteriorări grave ale unei culei de pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș. Aceasta face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia.

În 21 iulie 2025, DRDP Cluj a anunțat sec că se va închide circulația pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș.

”Se instituie restricții de circulație pe breteaua 2 a Nodului Rutier Sebeș (A1 Deva – A10 Alba). Se efectuează lucrări la Pasajul PN02 peste autostrada A1. Conducătorii auto care circulă pe A1 dinspre Deva și doresc să intre pe A10 vor fi direcționați să utilizeze ieșirea de pe autostradă la Nodul Sebeș, prin sensul giratoriu. Lucrările vor fi executate de Impresa Pizzarotti, în perioada de garanție. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră temporară!”, era anunțul DRDP Cluj, fără a se preciza perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor.

Mai mulți cititori ai ziarulunirea.ro, știind probabil că pe timpul construcției A10, publicația noastră a realizat cele mai multe reportaje și a prezentat informații de la fața locului, ne-au sesizat că există perioade în care traficul este foarte îngreunat la trecerea dintre autostrăzile A1 și A10. Într-adevăr, așa cum se poate observa din imaginile din articol, între orele 17-20, sunt coloane pe 4 până la 7 km, pe autostrada A1.

Fiind închisă breteaua 2, care făcea legătura dintre A1 și A10 pe două benzi, pe direcția Deva-Alba Iulia, traficul a fost mutat pe breteaua 5 (o bretea mică) prin cele 2 sensuri giratorii și respectiv breteaua 6.

Reporterii ziarulunirea.ro care s-au deplasat la fața locului au constatat că într-adevăr, la orele după-amiezii, după ora 17.00 și până la ora 20.00, traficul este foarte aglomerat, fiind coloane care se întind pe câțiva kilometri.

Cauza închiderii bretelei 2, neprecizată în comunicatul DRDP Cluj, o constituie o deteriorare gravă a culeei de la pasajul care face legătura dintre A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Practic, este vorba de o rotire a culeei, care cel mai probabil a apărut din cauza tasărilor neuniforme ale fundației sau erodării terenului.

Așa cum se poate observa din filmarea de detaliu, este foarte clar că s-a deplasat culeea, lucru care se vede aparatul de reazem din neopren, iar deplasarea este mare, lucru care a condus, pe bună dreptate, la închiderea bretelei 2.

Pentru remedierea acestei deteriorări grave a culeei, există mai multe soluții, dar toate presupun o demolare parțială, completarea fundației și/sau forarea de piloți sau coloane. Evident, oricare din soluții, nu poate fi realizată fără ridicarea tăblierului metalic din COR-TEN și schimbarea aparatelor de reazem deplasate.

Ce nu au spus nici DRDP Cluj și nici CNAIR, este că aceste lucrări se vor întinde pe câteva luni, trei până la cinci, mai ales în ritmul în care NU se prea lucrează în acest moment. De la comunicatul din 21 iulie și până astăzi, 8 august, exceptând decopertarea asfaltului, echipele constructorului nu au fost văzute în teren. Practic, de zile întregi, nu se lucrează nimic.

Breteaua 2 a nodului rutier Sebeș a fost deschisă circulației rutiere în 15 iulie 2021, acum 4 ani, procesul verbal de recepție realizându-se ulterior, toate lucrările fiind executate pe cheltuială Impresa Pizzarotti în perioada de garanție.

Am solicitat DRDP Cluj date privind situația tronsonului de drum închis, vrând să aflăm o estimare a perioadei de timp pentru care va fi impracticabilă breteaua 2, ritmul în care se desfășoară lucrările, în contextul în care șantierul este pustiu, cât de gravă este rotirea culeei și ce presupun lucrările, dar care sunt soluțiile de rezolvare a problemei.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj susține că termenul de remediere a problemei este 21.11.2025.

Soluția este, potrivit oficialilor instituției, „ecran de piloți forați în spatele culeei, solidarizați la partea superioară (sub cale) cu un radier de beton armat pe toată lățimea podului; coloane de diametru mare, două de fiecare parte a podului, solidarizate cu un radier la nivelul terenului, în fața rampei culeei”.

DRDP susține că „lucrările sunt în perioada de garanție până în luna decembrie 2025, remedierea se realizează pe cheltuiala Antreprenorului”, instituia susținând că „este responsabilitatea Antreprenorului să se mobilizeze. În conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, Beneficiarul va solicita prelungirea perioadei inițiale de garanție cu perioada efectuării lucrărilor de remediere a defecțiunilor”.

Pe A10, la nodul rutier Sebeș, breteaua 2 va rămâne închisă circulației încă mult timp de acum încolo, iar traficul se va desfășura îngreunat prin sensurile giratorii, când probabil meșterul Pizzarotti o va zidi pe Ana în culee!

