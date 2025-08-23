VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”

Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost întrebat la Alba Iulia, unde a fost prezent sâmbătă, 23 august 2025, la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe după extindere și modernizare, despre gradul de burnout în rândul personalului medical din unitățile de primiri urgențe din România.

Șeful DSU susține că studiile privind gradul de burnout în rândul personalului medical din unitățile de primiri urgențe arată rezultate mai bune decât cele preconizate.

„Există studii pe acest aspect și pot să vă spun că ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal, nu am procentele în capul meu, dar să știți că situația a fost mult mai bine decât ne-am așteptat să fie când au fost făcute studiile respective.

Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică și văzut care este situația.

Măsura pentru burnout este să ai personalul adecvat, să reduci presiunea asupra oamenilor, asta este măsura care trebuie să fie implementată”, a subliniat Raed Arafat.

Medicii sunt expuși la un nivel crescut de stres de-a lungul carierei profesionale și sunt susceptibili să sufere de sindrom „burnout” (sindromul „epuizării profesionale”), cu urmări care se răsfrâng nu numai asupra lor, dar și asupra pacienților și sistemului de sănătate.

Medicii afectați prezintă risc crescut de a lua decizii eronate, de a avea o atitudine ostilă față de pacienți și relații dificile cu colegii de muncă.

