VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost întrebat la Alba Iulia, unde a fost prezent sâmbătă, 23 august 2025, la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe după extindere și modernizare, despre gradul de burnout în rândul personalului medical din unitățile de primiri urgențe din România.
Citește și: VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Șeful DSU susține că studiile privind gradul de burnout în rândul personalului medical din unitățile de primiri urgențe arată rezultate mai bune decât cele preconizate.
„Există studii pe acest aspect și pot să vă spun că ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal, nu am procentele în capul meu, dar să știți că situația a fost mult mai bine decât ne-am așteptat să fie când au fost făcute studiile respective.
Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică și văzut care este situația.
Măsura pentru burnout este să ai personalul adecvat, să reduci presiunea asupra oamenilor, asta este măsura care trebuie să fie implementată”, a subliniat Raed Arafat.
Medicii sunt expuși la un nivel crescut de stres de-a lungul carierei profesionale și sunt susceptibili să sufere de sindrom „burnout” (sindromul „epuizării profesionale”), cu urmări care se răsfrâng nu numai asupra lor, dar și asupra pacienților și sistemului de sănătate.
Medicii afectați prezintă risc crescut de a lua decizii eronate, de a avea o atitudine ostilă față de pacienți și relații dificile cu colegii de muncă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia a fost inaugurată după extindere și modernizare, sâmbătă, 23 august 2025. La evenimentul inaugural a fost prezent și Raed Arafat, secretar de stat în […]
Uzina Mecanică Cugir: „Odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță”
Uzina Mecanică Cugir: „Activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță” Conducerea Uzinei Mecanice (UM) Cugir a anunțat că, odată cu încheierea perioadei de concediu, activitatea de producție poate fi reluată în condiții depline de siguranță. „Evenimentul produs în noaptea de 1 spre 2 august 2025 (n.a. incendiul urmat de explozii) a […]
FOTO | APEL UMANITAR pentru Valer David din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță”
APEL UMANITAR pentru bărbatul din Vințu de Jos care și-a pierdut casa și magazinul în urma unui incendiu puternic: ”Împreună putem transforma durerea într-o rază de speranță” Un apel umanitar a fost lansat în mediul online pentru Valer David, un localnic din Vințu de Jos care a rămas fără locuință și magazin în urma unui […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este...
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”...
Știrea Zilei
VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor” Secretarul...
VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat...
Curier Județean
VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism
Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură Alba Carolina Bike Race 2025...
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
23-24 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...