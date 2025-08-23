VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a participat, sâmbătă, 23 august 2025, la inaugurarea după extindere și modernizarea a UPU Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Alba Iulia, inaugurată după extindere și modernizare, în prezența șefului DSU, Raed Arafat
„Ce am văzut înăuntru este la un nivel foarte înalt, este o unitate de primiri urgențe care respectă toate reglementările naționale și care este, în geală măsură, și după standardele care le găsim în alte țări care au sisteme avansate de medicină de urgență. Spațiile sunt mai mari, sunt mai multe capacități, clar că și dotarea și ca și mod de lucru va fi mult mai sigur pentru pacienți și va da șanse mai mari pacienților.
Trebuie să îi felicit pe toți cei care au intervenit aici, să facă această unitate funcțională, de la colegii care lucrează aici, la managementul spitalului, la autoritățile județene și fondurile europene care nu trebuie să fie uitate și care au stat și ele la baza finanțării acestei unități”, a declarat Raed Arafat.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a subliniat că problema privind asigurarea personalului în unitățile de primiri urgențe rămâne una de actualitate.
„Problema personalului este o problemă continuă. În primul rând trebuie să încurajăm personalul tânăr să vină, să intre în această specialitate, să facem personalul tânăr să înțeleagă că, dacă sunt suficienți medici, presiunea este mult mai mică și atunci, într-adevăr, nu mai ești suprasolicitat dacă ai destui medici, destui asistenți, destul personal să lucreze în aceste unități și bineînțeles să oprim mișcările care în sistem nu sunt gândite corect la acest moment.
Și anume preluarea medicilor de urgență care au cinci ani pregătire către Aerviciile de Ambulanță, unde acolo avem un sistem de pregătire pentru medicii de medicină generală, de familie, să lucreze în serviciile de ambulanță cu o pregătire printr-un atestat de Ministerul Sănătății, dar medicii de cinci ani pregătire, baza lor de lucru trebuie să fie unitățile de primiri urgențe, ca să păstrăm pregătirea lor, să păstrăm expertiza, experiența lor și să o dezvoltăm, iar ei pot fi folosiți pe stradă, în prespital, ieșind pe mașinile de terapie intensivă mobilă ale SMURD, cum se întâmplă aici, în Alba, sau pe elicoptere, unde avem elicoptere sau avioane cum se întâmplă în alte județe”, a precizat fondatorul sistemului românesc de urgență SMURD.
