Bradul de Crăciun a fost montant la Aiud: Orașul începe să îmbrace haine de sărbătoare. ,,Ne pregătim să ne bucurăm de cea mai frumoasă perioadă a anului”

Aiudul începe să îmbrace haine de sărbătoare după ce vineri, 20 noiembrie 2026, bradul de Crăciun a fost montant în oraș. Astfel, administrația locală începe să transforme orașul și să îl pregătească pentru magia sărbătorilor de iarnă.

Bradul de Crăciun are dimensiuni considerabile și a fost amplasat în centrul municipiului Aiud. Primăria Aiud a transmis următorul mesaj cu privire la amplasarea bradului pentru Crăciun:

,,Bradul de Crăciun a sosit, iar Aiudul începe să îmbrace haine de sărbătoare! Ne pregătim să ne bucurăm împreună de cea mai frumoasă perioadă a anului. Pe 4 decembrie, aprindem magia Crăciunului, acasă, la Aiud!”, se arată în mesajul publicat de Primăria Aiud.

Reamintim că în oraș o să fie amplasat un patinoar uriaș, de 450 de metri pătrați care va fi principala atracție a Târgului de Crăciun 2026.

Patinoarul promite să fie unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru aiudeni și pentru vizitatorii din întreg județul Alba. Acesta va avea o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați și va funcționa zilnic, între orele 12:00 și 22:00. Activitățile pe gheață vor fi asigurate de Transylvania Ice Skating din Cluj-Napoca.

Tarifele pentru închirierea patinelor urmează să fie comunicate ulterior.

Cea de-a XIV-a ediție a Târgului de Crăciun din Aiud va avea loc în perioada 4 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, în Piața Consiliul Europei, în zona centrală a municipiului.

Deschiderea târgului va coincide cu aprinderea iluminatului festiv și sosirea lui Moș Crăciun, care este așteptat cu daruri pentru copii.

Sursă video: Facebook – Primăria Aiud

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