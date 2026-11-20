Intervenții în județul Alba în urma vântului puternic: 12 situații de urgență înregistrate. Arbori căzuți pe carosabil și stâlpi de electricitate afectați

Vântul puternic a provocat 12 situații de urgență în județul Alba, până vineri dimineață, la ora 07:00. Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru degajarea arborilor căzuți pe carosabil, îndepărtarea elementelor desprinse de pe acoperișuri și gestionarea problemelor provocate de stâlpii de electricitate afectați, transmite printr-un mesaj, Prefectura Alba.

Cele mai multe intervenții au vizat degajarea arborilor căzuți pe carosabil, în mai multe zone ale județului.

De asemenea, au fost înregistrate două situații în care stâlpi de electricitate au fost afectați, o bucată de tablă desprinsă de pe acoperișul unui bloc din Alba Iulia și o avarie la rețeaua electrică.

Mesajul integral publicat de Prefectura Alba este următorul:

Intervenții în județul Alba în urma vântului puternic. Situația la ora 07:00

Pe fondul avertizării meteorologice de Cod roșu pentru intensificări puternice ale vântului, echipele au intervenit în cursul nopții și în această dimineață, încă de la primele sesizări primite prin 112. Nu au fost raportate victime.

Până la ora 07:00, dispeceratul ISU Alba a înregistrat 12 situații de urgență:

▪️ 8 intervenții pentru degajarea arborilor căzuți pe carosabil, în Arieșeni, la Zlatna (două situații), în Sohodol, în Câmpeni, între Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, la ieșirea din Lupșa spre Bistra și între Brăzești și Baia de Arieș.

▪️ 2 intervenții pentru stâlpi de electricitate afectați, între Sălciua și Poșaga și în municipiul Blaj.

▪️ 1 intervenție pentru degajarea unei bucăți de tablă desprinse de pe acoperișul blocului V9, pe strada Gladiolelor din Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospecială și cinci pompieri militari.

▪️ 1 avarie la rețeaua de energie electrică, pe strada Tache Ionescu din Alba Iulia.

Cabluri electrice căzute pe carosabil

Pe DN 74, echipele de drumari au acționat la Gura Ursului, în zona Dealul Mare, între km 52 și 53, și pe sectorul Abrud (km 43) – Dealul Mare (km 50). Pe DN 75, în zona Lupșa, echipa DEER a intervenit la km 91+020 pentru repoziționarea cablurilor electrice căzute pe carosabil. La intrarea în Brăzești dinspre Baia de Arieș, traficul a fost reluat în ambele sensuri după îndepărtarea arborelui căzut.

În teren au acționat echipaje ale ISU Alba, serviciilor voluntare pentru situații de urgență (SVSU), Secției Drumuri Naționale Alba și DEER, împreună cu autoritățile locale, Direcția Silvică și ocoalele silvice. Intervențiile au fost coordonate prin Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Alba, unde au lucrat reprezentanți ai ISU, Poliției, Jandarmeriei, administratorilor drumurilor naționale și județene, DEER, Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, autorităților locale și SVSU.

Echipele rămân mobilizate în teren

Echipele rămân mobilizate în teren pentru finalizarea misiunilor aflate în desfășurare, monitorizarea situației și intervenția la noi sesizări.

Pe durata avertizărilor de vânt puternic, evitați deplasările care nu sunt necesare și amânați activitățile în aer liber. Nu parcați în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate sau a panourilor publicitare și păstrați distanța față de cablurile electrice căzute. În caz de urgență, apelați 112.

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