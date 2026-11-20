Pensia nu se pierde odată cu decesul titularului! Cine poate încasa banii rămași și în cât timp trebuie depusă cererea

Pensionarul a murit, dar pensia pentru luna respectivă rămâne datorată integral. Cine are dreptul să încaseze banii, ce documente sunt necesare și când expiră termenul de trei ani? Legea nr. 360/2023 stabilește reguli clare pentru recuperarea sumelor neîncasate, inclusiv a restanțelor din lunile anterioare decesului.

Moartea unui pensionar nu înseamnă că toate drepturile bănești ale acestuia dispar automat. În sistemul public de pensii, suma aferentă lunii în care a survenit decesul este datorată integral, indiferent de data la care acesta a avut loc. Cu alte cuvinte, dacă titularul a murit pe 2 aprilie, pensia pentru aprilie nu se calculează proporțional cu zilele în care acesta a fost în viață.

Regula este importantă pentru familiile care nu știu că pot solicita banii rămași neîncasați. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, drepturile de pensie neachitate până la data decesului pot fi solicitate de persoanele îndreptățite, în termenul general de prescripție de trei ani.

Cine poate încasa pensia rămasă după moartea titularului?

Nu orice rudă poate solicita automat plata. Legislația stabilește o ordine a persoanelor îndreptățite, iar banii se achită unei singure persoane, conform normelor de aplicare.

Ordinea este următoarea:

*soțul supraviețuitor;

*copiii;

*părinții;

*ceilalți moștenitori, în lipsa persoanelor din categoriile anterioare.

Legătura de familie trebuie demonstrată prin documente de stare civilă. În cazul celorlalți moștenitori, este necesar un certificat de moștenitor care să menționeze expres și sumele de pensie neîncasate pentru care se solicită plata.

Dreptul nu se limitează doar la pensia aferentă lunii în care a survenit decesul. Pot fi recuperate și eventualele restanțe pentru lunile anterioare, dacă acestea erau datorate pensionarului, dar nu fuseseră încasate.

De când începe să curgă termenul de trei ani?

Un detaliu esențial privește momentul de la care se calculează prescripția. Termenul de trei ani începe de la data decesului pensionarului, nu de la data la care familia află că poate solicita banii sau de la momentul depunerii documentelor.

Există însă o situație particulară: atunci când decesul este declarat printr-o hotărâre judecătorească, termenul se calculează de la data la care hotărârea a rămas definitivă.

Regula se aplică atât pensiei aferente lunii decesului, cât și celorlalte drepturi de pensie restante și neîncasate.

Prin urmare, amânarea demersurilor poate duce la pierderea posibilității de recuperare a banilor după împlinirea termenului legal.

Ce documente trebuie depuse la Casa de Pensii?

Persoana îndreptățită trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii competentă, folosind formularul prevăzut în anexa nr. 8 la normele de aplicare.

Dosarul trebuie să cuprindă, în funcție de situația solicitantului:

*certificatul de deces al pensionarului;

*actul de identitate al persoanei care solicită plata;

*certificatul de căsătorie, pentru soțul supraviețuitor;

*documentele de stare civilă care dovedesc relația de rudenie, pentru copii sau părinți;

*certificatul de moștenitor, în care să fie menționate sumele de pensie neîncasate, pentru ceilalți moștenitori.

Un aspect practic important: solicitantul nu trebuie să pregătească separat fotocopii ale documentelor originale. Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, instituția asigură gratuit copierea acestora.

Pensia neîncasată nu este același lucru cu ajutorul de deces sau pensia de urmaș

Cele trei drepturi sunt diferite și nu trebuie confundate.

Pensia neîncasată reprezintă banii care i se cuveneau pensionarului, dar care nu au ajuns în posesia acestuia până la deces. Plata poate fi solicitată de persoanele stabilite de lege.

Ajutorul de deces este o prestație distinctă, acordată în condițiile legii persoanei care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Nu reprezintă o continuare a pensiei titularului.

Pensia de urmaș este, la rândul său, un drept separat, care poate fi acordat copiilor și soțului supraviețuitor dacă sunt îndeplinite condițiile legale de vârstă, studii, invaliditate sau durată a căsătoriei, după caz.

Așadar, membrii familiei pot avea dreptul să solicite pensia rămasă neîncasată și, dacă îndeplinesc condițiile, să beneficieze separat de pensie de urmaș.

sursa: financiarul.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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