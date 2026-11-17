La Aiud se instalează un patinoar uriaș, de 450 de metri pătrați: Va fi principala atracție a Târgului de Crăciun 2026. Când e programată deschiderea

Pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Aiud au intrat într-o nouă etapă. Se lucrează la amenajarea unui patinoar de uria;, care va deveni principala atracție a ediției din acest an. Acesta va fi amplasat în centrul târgului și își va primi primii vizitatori începând cu data de 4 decembrie 2026, odată cu deschiderea oficială a evenimentului și aprinderea iluminatului festiv.

Patinoarul promite să fie unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru aiudeni și pentru vizitatorii din întreg județul Alba. Acesta va avea o suprafață de aproximativ 450 de metri pătrați și va funcționa zilnic, între orele 12:00 și 22:00. Activitățile pe gheață vor fi asigurate de Transylvania Ice Skating din Cluj-Napoca.

Tarifele pentru închirierea patinelor urmează să fie comunicate ulterior.

Târgul de Crăciun de la Aiud se deschide pe 4 decembrie

Cea de-a XIV-a ediție a Târgului de Crăciun din Aiud va avea loc în perioada 4 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, în Piața Consiliul Europei, în zona centrală a municipiului.

Deschiderea târgului va coincide cu aprinderea iluminatului festiv și sosirea lui Moș Crăciun, care este așteptat cu daruri pentru copii.

Organizatorii pregătesc o ediție cu mai multe atracții și decorațiuni față de anul trecut. Iluminatul festiv va fi extins cu aproximativ 25% mai multe beculețe, iar clădirea Primăriei Aiud va beneficia de un decor special, alături de o surpriză pregătită în fața instituției.

Bradul de Crăciun, cu o înălțime de aproximativ 10 metri, va fi amplasat în parcul din fața Primăriei.

Trenulețul Moșului, carusel și activități pentru copii

Târgul va include zece căsuțe și trei rulote, unde vizitatorii vor putea descoperi produse alimentare, articole artizanale și alte oferte specifice sărbătorilor de iarnă.

O inițiativă specială este „Căsuța Faptelor Bune”, un spațiu care va fi pus gratuit la dispoziția fundațiilor și asociațiilor din Aiud, pentru promovarea activităților și proiectelor dedicate comunității.

Cei mici vor avea parte de numeroase surprize. Trenulețul Moșului va oferi plimbări gratuite prin oraș în fiecare sâmbătă și duminică, iar în zona târgului vor fi amenajate un carusel și un trenuleț pe șine.

De asemenea, Atelierul Copiilor va funcționa într-un cort de 5 x 10 metri, decorat cu ghirlande luminoase și voal alb. Aici vor fi organizate ateliere de creație, activități tematice și povești la gura sobei.

Programul dedicat copiilor va include și un spectacol de păpuși susținut de Teatrul de Păpuși Puck din Cluj.

Concerte, artiști locali și petrecere de Crăciun

Programul artistic va cuprinde concerte susținute de artiști naționali și locali, spectacole pregătite de ansambluri și coruri din comunele învecinate, precum și momente dedicate sărbătorilor de iarnă.

Numele artiștilor invitați nu au fost dezvăluite deocamdată, însă organizatorii au anunțat că programul va include stiluri muzicale pentru toate categoriile de vârstă.

Pe scena târgului va avea loc și tradiționala petrecere de Crăciun, cu DJ din Aiud și spectacol de lumini. Totodată, școlile din municipiu sunt încurajate să pregătească propriile spectacole, fiecare instituție urmând să beneficieze gratuit de scenă pentru o seară dedicată elevilor.

Buget de 240.000 de lei pentru Târgul de Crăciun

Potrivit informațiilor privind organizarea evenimentului, bugetul aprobat pentru ediția din acest an este de 240.000 de lei.

Cea mai mare alocare individuală, de 90.000 de lei, este destinată amenajării și funcționării patinoarului. Alte sume sunt prevăzute pentru concerte și servicii artistice, cadourile copiilor, decorațiunile festive, trenuleț și activitățile recreative.

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