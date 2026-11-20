*Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în zonele montane și sub-montane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

*Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sudice și în zonele montane aferente.

*Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

*Săptămâna 14.12.2026 – 21.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)