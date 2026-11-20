Cum va fi vremea în România până în preajma Crăciunului 2026: Vine iarna cu adevărat? Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în preajma Crăciunului 2026: Vine iarna cu adevărat? Prognoza meteo pe 4 săptămâni
România va traversa o perioadă cu temperaturi ușor sub valorile obișnuite la sfârșitul lunii noiembrie, după care vremea va intra într-un proces de stabilizare termică. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, care acoperă perioada până în preajma Crăciunului, indică diferențe semnificative de precipitații între regiuni, cu ploi mai abundente în vest și centru la începutul intervalului și un deficit de precipitații în prima parte a lunii decembrie.
*Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026
Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în zonele montane și sub-montane.
Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.
*Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sudice și în zonele montane aferente.
*Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.
Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
*Săptămâna 14.12.2026 – 21.12.2026
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Pensia nu se pierde odată cu decesul titularului! Cine poate încasa banii rămași și în cât timp trebuie depusă cererea
Pensia nu se pierde odată cu decesul titularului! Cine poate încasa banii rămași și în cât timp trebuie depusă cererea Pensionarul a murit, dar pensia pentru luna respectivă rămâne datorată integral. Cine are dreptul să încaseze banii, ce documente sunt necesare și când expiră termenul de trei ani? Legea nr. 360/2023 stabilește reguli clare pentru […]
20 noiembrie 2026: 108 ani de la lansarea convocatorului Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia
20 noiembrie 2026: 108 ani de la lansarea convocatorului Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia La 20 noiembrie 2026 se împlinesc 108 ani de la lansarea convocatorului Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, documentul prin care românii din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș au fost chemați să participe la una dintre cele mai […]
Iarna, tot mai aproape: Cât va costa încălzirea cu lemne în sezonul rece 2026–2027. Facturi de până la 10.000 de lei pentru gospodăriile din România
Iarna, tot mai aproape: Cât va costa încălzirea cu lemne în sezonul rece 2026–2027. Facturi de până la 10.000 de lei pentru gospodăriile din România Pe măsură ce temperaturile scad, românii care își încălzesc locuințele cu lemne încep să își calculeze bugetul pentru sezonul rece 2026–2027. Dacă pentru unii aprovizionarea poate însemna o cheltuială de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în România până în preajma Crăciunului 2026: Vine iarna cu adevărat? Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în preajma Crăciunului 2026: Vine iarna cu adevărat? Prognoza meteo pe 4 săptămâni...
Pensia nu se pierde odată cu decesul titularului! Cine poate încasa banii rămași și în cât timp trebuie depusă cererea
Pensia nu se pierde odată cu decesul titularului! Cine poate încasa banii rămași și în cât timp trebuie depusă cererea...
Știrea Zilei
Foto | Intervenții în județul Alba în urma vântului puternic: 12 situații de urgență înregistrate. Arbori căzuți pe carosabil și stâlpi de electricitate afectați
Intervenții în județul Alba în urma vântului puternic: 12 situații de urgență înregistrate. Arbori căzuți pe carosabil și stâlpi de...
Ce sume sunt alocate în 2026 în județul Alba pentru tratamentul bolnavilor de cancer: Care sunt cele mai frecvente tipuri de boală
Ce sume sunt alocate în 2026 în județul Alba pentru tratamentul bolnavilor de cancer: Care sunt cele mai frecvente forme...
Curier Județean
Astăzi | Atenție, șoferi: Traficul rutier din Alba, monitorizat cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație
Atenție, șoferi: Traficul rutier din Alba, monitorizat cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație Traficul rutier este...
DSVSA Alba: Vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este obligatorie și va începe în perioada următoare
DSVSA Alba: Vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine este obligatorie și va începe în perioada următoare Direcția Sanitară Veterinară și...
Politică Administrație
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu”
Anunț Primăria Blaj: Aviz de mediu pentru proiectul „Înființare rețea canalizare pluvială pe străzile Iuliu Maniu și Aurel Vlaicu” UAT...
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate
Într-o comună de munte din Alba, undă verde pentru proiectul de modernizare a 15 străzi din două sate Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și ale Reginei Maria
20 noiembrie 1919: România Mare intra într-o nouă epocă. Primul Parlament al țării întregite, inaugurat sub privirile Regelui Ferdinand și...
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade
19 noiembrie: Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România. Coincide cu ziua de naștere a savantului George Emil Palade În fiecare...