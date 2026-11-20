Astăzi | Atenție, șoferi: Traficul rutier din Alba, monitorizat cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație
Atenție, șoferi: Traficul rutier din Alba, monitorizat cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație
Traficul rutier este monitorizat și din aer, cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație, vineri, 20 noiembrie 2026, în județul Alba.
Inspectoratul de Poliție Județean Alba transmite că acțiunea are un caracter preventiv și urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație.
Potrivit IPJ Alba, astăzi, 20 noiembrie 2026, în județul Alba, traficul rutier este monitorizat și din aer, cu sprijinul unui elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviație.
Acțiunea are un caracter preventiv și urmărește creșterea gradului de siguranță rutieră, precum și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație.
PENTRU A AJUNGE ÎN SIGURANȚĂ LA DESTINAȚIE:
- Respectați limitele legale de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum.
- Nu conduceți sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
- Evitați orice activitate care vă poate distrage atenția în timpul conducerii.
- Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.
- Efectuați depășiri numai atunci când sunt permise și pot fi realizate în siguranță.
- Acordați o atenție sporită pietonilor și celorlalți participanți la trafic.
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba acționează pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței pe drumurile publice.
,,Conduceți responsabil! Alegeți siguranța!”, se mai arată în mesajul transmis de IPJ Alba.
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